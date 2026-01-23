Castelló presenta en Fitur su estrategia internacional de turismo de congresos con un workshop en Burdeos (Francia)

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El Patronato de Turismo de Castelló ha presentado en Fitur las principales líneas de su estrategia para consolidar la ciudad como destino de referencia en turismo de congresos (MICE), con un claro impulso a la promoción internacional. Entre las principales novedades destaca la organización de un workshop profesional de turismo MICE en Burdeos (Francia) el próximo 24 de septiembre, dirigido a empresas y agentes del sector francés con el objetivo de captar congresos y eventos profesionales que puedan celebrarse en Castellón.

En la presentación se ha contado con la presencia de representantes la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (HOSBEC).

La concejal de Turismo y presidenta del Patronato, Arantxa Miralles, ha subrayado que esta acción permitirá a Castellón ganar visibilidad en mercados internacionales y reforzar su posicionamiento exterior. "En concreto, Francia, por su cercanía, constituye un mercado prioritario para el turismo de congresos, y este workshop nos permitirá presentar Castellón ante empresas organizadoras de eventos que buscan nuevos destinos en España", ha dicho.

Además, la edil ha anunciado que esta agenda promocional se completa con la participación de Castellón en IBTM World 2026, la principal feria internacional de turismo MICE que se celebra en España y que tendrá lugar en Barcelona del 18 al 20 de noviembre de 2026. En palabras de la concejal de Turismo, se trata del principal punto de encuentro entre destinos y organizadores de eventos, y permite mostrar de forma directa la capacidad de la ciudad, infraestructuras y servicios, así como generar contactos que se traducen en congresos futuros para la ciudad

OFICINA CONVENTION BUREAU Y NUEVA WEB

En el marco de Fitur, el Patronato de Turismo ha aprovechado para presentar ante un público nacional especializado la nueva Oficina Castellón Convention Bureau, recientemente puesta en marcha en la estación de ADIF de Castellón, así como la nueva plataforma digital castellonconventionbureau.org, concebida como una herramienta clave para la captación y organización de congresos.

Miralles ha recordado que "esta oficina responde a una de las necesidades detectadas en el I Plan Estratégico de Turismo y en las mesas técnicas celebradas con profesionales del sector, donde se puso de manifiesto la importancia de reforzar la colaboración público-privada y contar con un espacio especializado para atender al turismo MICE". "Se trata de un paso importante con una estructura profesional y especializada que facilita la organización de congresos y refuerza nuestra competitividad como destino", ha subrayado.

La oficina cuenta con personal especializado y una imagen diferenciada, y está orientada tanto a la atención de empresas, instituciones y entidades organizadoras de eventos como a los propios congresistas que visitan la ciudad.

Por otro lado, la nueva web castellonconventionbureau.org se ha presentado en Fitur como un recurso fundamental para mostrar de forma clara y accesible la oferta de Castellón en turismo de congresos. La plataforma centraliza información sobre alojamientos, espacios para eventos, gastronomía, transporte y tipologías de congresos, facilitando la planificación integral de encuentros profesionales.

Entre sus principales atractivos destaca el tour virtual 3D, que permite realizar una visita inmersiva a los principales espacios para eventos, como el Palacio de Congresos y el Palau de la Festa, a los que se irán sumando progresivamente nuevos enclaves.

Estas acciones forman parte de un amplio programa de iniciativas conjuntas con Spain Convention Bureau, una red que permite a Castellón proyectar su oferta de infraestructuras y servicios en ferias nacionales e internacionales, acceder a nuevos contactos profesionales y reforzar su posicionamiento como destino competitivo para la celebración de congresos y eventos durante todo el año.

En este sentido, durante Fitur, Castellón ha contado con representación propia dentro del stand del Convention Bureau, reforzando su presencia en uno de los principales escaparates turísticos a nivel nacional e internacional.

Por último, la concejal de Turismo ha recordado que en el último año Castellón ha acogido más de 30 congresos y encuentros profesionales, con la participación de más de 5.000 congresistas, "unos datos que confirman la consolidación de la ciudad en el segmento MICE". Además, ha explicado que para 2026 ya hay cerca de 15 congresos confirmados, que atraerán a más de 2.500 visitantes, "con un calendario que continúa abierto a nuevas incorporaciones".