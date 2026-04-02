Castelló promocionará en Sète (Francia)la Magdalena, la gastronomía y las tradiciones marineras - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 2 Abr. (EUROPA PRESS) - -

Castelló estará presente este fin de semana en Escala a Sète, el evento que se celebra en la ciudad francesa del 31 de marzo al 6 de abril y que actúa como cita equivalente y aliada de Escala a Castelló. En esta edición, por primera vez, se incorporan diversas iniciativas orientadas específicamente a atraer al público francés, con el objetivo de reforzar la promoción turística de Castelló en el ámbito internacional.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha querido destacar que esta participación se enmarca dentro del proyecto de la Via Mediterránea, una alianza internacional que une a las ciudades de Castellón, Sète y La Spezia. "A través de esta colaboración, las tres localidades impulsamos la celebración de un gran evento náutico en cada una de ellas, con el objetivo de poner en valor nuestras tradiciones marineras y fomentar el intercambio cultural y turístico entre los territorios participantes", ha dicho.

Además, Carrasco ha subrayado la importancia de este tipo de citas en la promoción constante de la ciudad, y ha señalado que eventos como Escala a Sète son una gran oportunidad para seguir dando a conocer Castellón fuera, mostrando todo lo que es capaz de ofrecer como ciudad. "La internacionalización creciente de nuestras fiestas de la Magdalena, junto a la celebración de grandes eventos culturales, náuticos y deportivos a lo largo de todo el año, contribuye a situar cada vez más el nombre de Castellón en el mapa y a consolidarnos como un destino cada vez más reconocido", ha añadido.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado la importancia de esta iniciativa para situar a Castellón en el mapa turístico internacional. "Participar en Escala a Sète nos permite mostrar la riqueza cultural, festiva y gastronómica de Castellón a un público extranjero, reforzando nuestra marca turística y creando oportunidades de colaboración con otras ciudades del Mediterráneo. Este tipo de eventos son fundamentales para proyectar nuestra ciudad más allá de nuestras fronteras y atraer a visitantes interesados en vivir experiencias auténticas", ha manifestado.

Esta participación se enmarca dentro del proyecto de la Via Mediterránea, una alianza internacional que une a las ciudades de Castelló de la Plana, Sète y La Spezia. A través de esta colaboración, las tres localidades impulsan la celebración de un gran evento náutico en cada una de ellas, con el objetivo de poner en valor sus tradiciones marineras y fomentar el intercambio cultural y turístico entre los territorios participantes.

PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

La promoción turística de Castelló en Sète está presente desde el inicio del evento, el pasado 31 de marzo, y se mantendrá durante toda la semana a través de un punto de información turística. En este espacio se ofrece información sobre la amplia oferta turística de la ciudad y se atiende a todas aquellas personas interesadas en conocer más sobre Castellón.

Además, en este punto informativo se exhibe la Gaiata de la Ciutat Infantil 2026, trasladada hasta la ciudad francesa como uno de los símbolos más representativos de las fiestas castellonenses, con el objetivo de servir como atractivo para los visitantes.

El sábado 4 de abril será uno de los días más destacados de la programación. Las Reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, participarán en el tradicional Desfile de las Tripulaciones de Sète, que comenzará a las 10.00 horas en el muelle de Argel, ubicado en la zona marítima de la ciudad.

Junto a las Reinas viajarán la concejal de Fiestas, Noelia Selma, acompañada de otros miembros de la Junta de Fiestas, así como la concejal de Turismo, Arantxa Miralles. Ya por la tarde, coincidiendo con el anochecer en el puerto de Sète, tendrá lugar un simbólico encendido de la Gaiata. En este acto participarán las Reinas y toda la comitiva castellonense, y se explicará al público asistente en qué consisten las fiestas de la Magdalena, así como sus principales atractivos, tradiciones y elementos más representativos.

EXPOSICIÓN

El domingo por la mañana, la concejal de Turismo participará en una mesa redonda junto a otros profesionales implicados en la Vía Mediterránea, en la que se abordarán diferentes iniciativas y oportunidades de colaboración en torno a este eje turístico. Además, realizará una presentación de Escala a Castellón en Sète, así como de los principales atractivos turísticos de la ciudad, poniendo en valor su oferta cultural, festiva y gastronómica.

El lunes 6, coincidiendo con el último día del evento, tendrá lugar un arroz marinero monumental, con la elaboración de 1.000 raciones a cargo de Molimar. Esta acción tiene como objetivo promocionar la gastronomía castellonense y poner en valor el producto del Grao, acercando al público francés los sabores más representativos del litoral de Castellón.

A esto se suma una exposición que permanece en Sète durante toda la semana, con un total de 16 piezas del Museo del Mar de Castellón. La muestra representa una selección de la amplia colección que el Ayuntamiento de Castelló de la Plana conserva en el Museu de la Mar, recopilada a lo largo de los años por los pescadores del Grao de Castellón, fruto de su pasión y estima por la pesca y el mar.

Miralles ha concluido que "exponer en Sète esta muestra tiene como objetivo poner en valor, a nivel internacional, la increíble labor de estos pescadores y potenciar el atractivo cultural de esta tradición marítima castellonense".