Catalá se abre a estudiar medidas ante retrasos en la Ofrenda pero rechaza limitar la participación de falleros

Varias falleras durante la ofrenda de las Falleras a la Virgen de los Desamparados, a 17 de marzo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha abierto la puerta a estudiar "cualquier alternativa" ante el retraso registrado durante la celebración de la primera jornada de la Ofrenda de las Fallas 2026 de este martes, pero ha rechazado la opción de "limitar el derecho de cualquier fallero" a participar en este acto.

Catalá se ha pronunciado de esta manera, en declaraciones a los medios tras la 'mascletà', después de que la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados acumulase retrasos respecto al horario previsto y la entrada de la Fallera Mayor Infantil a la plaza se produjese a las 02.20 horas, una hora y veinte más tarde de lo que indica el programa oficial de las Fallas 2026.

La alcaldesa ha señalado que esta cuestión, junto a otras como la instalación en las calles de las carpas, debe abordarse el día 20, cuando pasen las Fallas. "Yo creo que hay que dejar que pase la Ofrenda de hoy para analizar cómo ha evolucionado la Ofrenda y hacer un balance y poner sobre la mesa alternativas o no", ha dicho.

María José Catalá ha destacado que este martes "salieron 6.000 personas más que el año pasado", con un incremento del 12%, y ha apuntado que "evidentemente eso es un retraso de una hora". Para Catalá, es "bueno" que el censo de falleros esté creciendo.

"Y no podemos, eso es una cosa que yo evitaré a toda costa si puedo hacerlo, no debemos laminar o limitar el derecho de cualquier fallero a una ofrenda. Yo no estoy de acuerdo en plantear restricción de personas que pueden salir en la ofrenda", ha recalcado.

"MÁXIMA ILUSIÓN"

La alcaldesa ha opinado que esta restricción supondría "limitar algo que es maravilloso para un fallero y que forma parte de la máxima ilusión de alguien cuando vive en Fallas con su casal y con su falla".

Por tanto, ha señalado: "Cualquier alternativa que no sea esa, si hay que valorarla, la pondré sobre la mesa, pero creo que hay que esperar a la jornada de hoy", en la que se celebrará la segunda jornada de la Ofrenda.

Respecto a la instalación de las carpas en la ciudad, Catalá ha insistido en que "el 20 es el día para hacer el balance y analizar un poco qué haremos el año que viene".