Catalá, sobre el acto de Pedro Sánchez: "Dudo mucho de que pueda hablar de algo que le interese a los valencianos"

La alcaldesa de València, María José Catalá, durante la presentación del estudio técnico de suelos seguros para usos residenciales e industriales en los municipios afectados por la dana, en el Palacio de la Exposición de València - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha manifestado que tiene "mucha curiosidad por saber qué va a decir" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto que celebra este viernes el PSOE en València, aunque ha apuntado que "duda mucho de que pueda hablar de algo que le interese a los valencianos".

María José Catalá, en declaraciones a los medios, ha comentado que "duda mucho" que el también secretario general del PSOE "pueda salir a la calle o que salga de las cuatro paredes" del polideportivo del Cabanyal donde está organizado el acto, unas instalaciones que "ha tocado reparar al actual gobierno porque nos lo dejaron con goteras el anterior gobierno, es decir, su partido".

"No creo ni mucho menos que aborde cuestiones relevantes para la sociedad porque no puede hablar de vivienda cuando lleva ocho años prometiendo las mismas 600 viviendas en Cuartel de Ingenieros.

No creo que pueda hablar del proyecto de la nueva ciudad de la industrialización en la ZAL porque hace un año que tuvimos ese anuncio y no hemos sabido nada más de él", ha expuesto.

Del mismo modo, ha cuestionado que Pedro Sánchez "pueda hablar de seguridad porque obviamente la verdad es que nos hemos sentido muy solos durante mucho tiempo en esta ciudad". Tampoco cree que "pueda hablar del coste de la vida, que con su gobierno se ha incrementado de forma desproporcionada"

Catalá tampoco cree que el presidente "pueda hablar de seguridad ferroviaria cuando hace pocos días supimos que unos días después de Urda, el centro de control del AVE Valencia se quedó absolutamente ciego durante una hora", ha señalado, y ha puesto en duda que también mencione las Cercanías porque el Plan 2017-2025 "no se ha ejecutado ni al 50%" y el servicio "ha perdido 300.000 pasajeros en el primer semestre de este año por los retrasos, las averías y la mala política de transportes"

"No sé de qué va a hablar pero obviamente dudo mucho que pueda hablar de algo que le interese a los valencianos", ha zanjado.