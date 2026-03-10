Catalá afea a Puente dejar trenes "a 15km" de València en Fallas: "Que vaya a Albal y venga a una mascletà andando"

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá, en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha afeado este martes al ministro de Transportes, Óscar Puente, que Renfe deje trenes "a 15 kilómetros" de esta ciudad durante las Fallas y ha considerado que esa "es una decisión no meditada" o "no bien planificada".

La primera edil ha aludido así a la medida adoptada por esta compañía pública, a partir de la petición que ella lanzó para evitar aglomeraciones en el entorno de la Estación del Norte y de la plaza del Ayuntamiento los días grandes de las fiestas, de dejar los Cercanías que llegan desde la zona sur en la estación de Albal.

"Quien debería asumir que no ha entendido que hay 15 kilómetros entre Albal y València es Renfe y el ministro de Transportes", ha indicado Catalá, que ha considerado que el titular de este departamento "debería dar una solución". "Lo mire Puente como lo mire y si quiere defender esa decisión, que vaya a Albal y que se venga a una 'mascletà' andando", ha añadido la responsable municipal.

María José Catalá se ha pronunciado de este modo tras la reunión que ha mantenido para abordar el convenio urbanístico para ampliar las instalaciones del IVO, preguntada por la polémica surgida tras anunciar Renfe que habrá Cercanías que durante los días grandes de Fallas finalizarán su trayecto en Albal para no aumentar el volumen de gente en el entorno de la 'mascletà'. La medida también contempla que otros trenes paren en puntos de la capital como Sant Isidre, Cabanyal y Font de Sant Lluís.

La alcaldesa ha recordado que en la Junta de Seguridad Local previa a las Fallas expuso que los trenes que "llegaban entre las 13.00 y las 15.00 horas" a la Estación del Norte "los días centrales de las Fallas" generaban "un problema de seguridad" por la coincidencia de los viajeros que bajan de ellos con la gente que se concentra para ver la 'mascletà' en la plaza del Ayuntamiento y la "concentración extraordinaria" de personas que se genera.

"Ni siquiera planteamos que dejaran de venir a la Estación del Norte. Podían haber habilitado una salida previa y que no se concentrara la salida de pasajeros en la calle Xàtiva" en ese periodo de tiempo, ha añadido Catalá, que ha señalado que "Renfe asumió" esa petición y "tomó una decisión" que no ha comunicado al Ayuntamiento "antes de adoptarla".

Por lo que respecta al final del trayecto establecido en Albal para los Cercanías que llegan desde el sur de la provincial, la primera edil ha indicado que esa ha sido "una decisión incorrecta" en la que "no se ha tenido en cuenta que" ese municipio "está a 15 kilómetros de València" ciudad.

"Entre lo que yo pedí, que es que no salieran pasajeros a la calle Xàtiva, y lo que ha hecho el ministro, que es dejar a pasajeros en Albal a 15 kilómetros de València, hay un término medio" y ahí "donde a veces está la virtud", ha afirmado, a la vez que ha considerado que Renfe "deber reflexionar" este tema.

"Puente, y me cuesta en la misma frase hablar del ministro y de seguridad que quieren que les diga, atendió oportunamente nuestra petición, pero una cosa es que no lleguen a la calle Xàtiva los pasajeros y otra cosa es llevárselos a Albal sin darles solución para entrar a València", ha agregado María José Catalá, que ha invitado al titular de Transportes a venir "un día a una 'mascletà'", a parar "en Albal" y desde esa población acudir a la capital valenciana para asistir a ese acto fallero. "A ver qué pasa", ha agregado.

La responsable municipal ha aseverado que pensaba que la decisión de dejar en Albal Cercanías para evitar su llegada al centro de València "iría acompañada de una solución para los pasajeros". En este punto, ha aludido a la medida anunciada este martes por la Generalitat para reforzar los autobuses interurbanos entre Albal y la estación de metro de Torrent Avinguda durante las 'mascletaes' de Fallas, como ha anunciado el vicepresidente del Consell y responsable de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, aunque esto es algo que "corresponde a Renfe".

"DEBERÍA DAR UNA SOLUCIÓN"

"Creo que quien debería asumir que no han entendido que hay 15 kilómetros entre Albal y València es Renfe y el ministro de Transportes, que debería dar una solución", ha remarcado la alcaldesa, que ha insistido en que "hay una solución intermedia" entre "no salir los pasajeros a la calle Xàtiva entre las 13 y las 15.00 horas y dejarlos a 15 kilómetros de València".

Asimismo, ha señalado que cuando la Generalitat interrumpe la circulación de Metrovalencia en paradas cercanas a la 'mascletà' "ha dado una solución".

"El Ayuntamiento nunca dijo que no vinieran a la Estación del Norte", ha reiterado la responsable municipal, que ha dicho que ella no dispone del "informe que ha sacado Puente" y ha considerado que será un documento "interno" que "oportunamente bien" y "posiblemente" habrá hecho "la Policía Nacional" teniendo en cuenta que "el año pasado sufrimos mucho con la avalancha" que se formó.

Preguntada por si se está a tiempo de lograr un acuerdo, la primera edil ha respondido que desde la administración central no se comunicó ni al Ayuntamiento ni a la Generalitat "la decisión que habían tomado".

María José Catalá ha considerado "oportuna" la medida de dejar las líneas que llegan desde Castellón en el Cabanyal y las que proceden de Requena en Sant Isidre, pero ha insistido en calificar de "no correcta" la decisión de para el trayecto en Albal. "A lo mejor es que no saben que es un municipio diferente al de València", ha apostillado, al tiempo que ha manifestado que "consultar al Ayuntamiento hubiera estado bien".

"RENFE NO CONSULTÓ ESA CUESTIÓN"

"Le hubiéramos dado soluciones", ha señalado, a la vez que ha afirmado que en el consistorio se está "dispuestísimos a que interlocuten y nos planteen" cuestiones. "Lo fácil hubiera sido trabajar, si es que no había más alternativa que parar en Albal, en una alternativa de transporte" diferente al tren para poder acceder "con normalidad" hasta un punto de la capital valenciana y desde ahí "desplazarse andando a la 'mascletà'.

Preguntada por si se planteó que en lugar de salir de la Estación del Norte por la calle Xàtiva hacerlo por otros extremos, Catalá ha respondido que al Ayuntamiento "Renfe no consultó esa cuestión". Tras ello, ha reiterado que en la Junta de Seguridad se planteó desde el consistorio que la salida por esa calle era "compleja" atendiendo a informes que se trasladaron y ha dicho que a partir de ahí se depositó "en Renfe la confianza de una decisión oportuna, como hace Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana".

La alcaldesa ha señalado que la compañía autonómica "participa en esa Junta de Seguridad y toma la decisión oportuna respecto de las paradas que se acercan a la 'mascletà'.