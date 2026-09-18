Catalá afirma que el Palau de Montortal: "Acercará a la ciudadanía piezas destacadas de titularidad municipal"

La alcaldesa de València, María José Catalá, visita el Palau de Montortal, inmueble que será la segunda sede del Museu de la Ciutat. - JOSÉ JORDÁN

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, que este jueves anunció durante el debate sobre el estado de la ciudad el inicio de los trámites para habilitar una segunda sede del Museu de la Ciutat en el Palau de Montortal, ha asegurado que este último inmueble "acercará a la ciudadanía piezas destacadas de titularidad municipal".

Así, ha insistido en remarcar que el futuro museo "ampliará la capacidad expositiva del Museu de la Ciutat". El Palau de los Marqueses de Montortal albergará las colecciones municipales más antiguas, desde el Renacimiento hasta mediados del siglo XIX.

La primera edil ha visitado este viernes el inmueble, situado en la plaza de Tetuán y propiedad del Ayuntamiento de València desde mayo de 2023. Esta segunda sede del Museu de la Ciutat exhibirá, tras concluir su rehabilitación, obras actualmente almacenadas "de grandes nombres del arte valenciano como Juan de Juanes, Francisco Ribalta, Jerónimo Jacinto Espinosa, José Vergara y Vicente López".

La responsable municipal ha asegurado que la actuación que se está llevando a cabo en el Palau de los Marqueses de Montortal, "permitirá recuperar patrimonialmente este palacio barroco del último tercio del siglo XVIII, declarado Bien de Relevancia Local, y dotarlo de un uso cultural compatible con sus singulares valores arquitectónicos y patrimoniales".

María José Catalá ha celebrado la iniciativa impulsada por su equipo de gobierno para ampliar "la capacidad expositiva del Museu de la Ciutat y acercar a la ciudadanía piezas destacadas de titularidad municipal".

La primera edil ha subrayado su apuesta por "un modelo museístico que permitirá relacionar la historia de la ciudad con el valor patrimonial de sus inmuebles y las obras que integran la colección municipal", a la vez que ha remarcado que sitúa la cultura "como eje fundamental de la estrategia de ciudad".

"El año que viene es el año Sorolla, es el año Valdés. Tendremos ya a Sorolla en el actual Museu de la Ciutat y el monolito de Manolo Valdés. Tendremos la rehabilitación del Muelle 3 --del Parque Central-- para el Espai Valdés", ha apuntado.

"AVAL TÉCNICO"

Catalá ha explicado que la propuesta que ha lanzado para el Palau de Montortal como museo "cuenta con el aval técnico de la dirección del Museu de la Ciutat y del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico" del consistorio.

"El informe emitido el 17 de septiembre de 2026 señala que el Palau de Montortal es especialmente adecuado, por su titularidad municipal, ubicación y valores arquitectónicos y patrimoniales", ha añadido, además de asegurar que estos "quedarían preservados con este uso".

"Un museo, dos palacios, dos sedes", ha afirmado la alcaldesa de València, que ha recordado que el consistorio adjudicó en octubre de 2025 las obras de refuerzo, apuntalamiento, tapiado y otros trabajos de protección del edificio para evitar la caída de elementos a la vía pública y la entrada de agua y aves.

"INCOMPATIBLE"

Asimismo, ha comentado que Ayuntamiento descartó el uso inicialmente previsto, el de ampliación del Archivo Histórico Municipal, "por resultar incompatible con los valores patrimoniales del palacio".

María José Catalá ha expuesto también que se han hecho trabajos previos de reconocimiento, documentación y análisis del estado actual del inmueble, así como de sus elementos de mayor valor, "que tendrán que respetarse en la futura intervención".

"Paralelamente, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico ha tramitado un expediente contable de más de 200.000 euros para solicitar su inclusión en los Presupuestos Municipales de 2027, destinada a la redacción del proyecto de rehabilitación integral, y prevé contratar en las próximas semanas el anteproyecto museológico de la futura segunda sede", ha agregado.

CENTENARIO

Desde el consistorio han indicado que la presentación pública del anteproyecto museológico está prevista para principios de 2027, algo que coincidirá con el centenario del Museu de la Ciutat. Se incluirá una selección preliminar de las obras que se mostrarán, de forma permanente, en el Palau de los Marqueses de Montortal, así como las actuaciones vinculadas al nuevo Plan Museológico, al catálogo del museo y al futuro Plan Museográfico.

"La creación de esta segunda sede, junto con la reordenación de la colección permanente, supondrá la mayor transformación del Museu de la Ciutat en cerca de cien años de historia y reforzará su papel entre los principales espacios museísticos de València", ha remarcado la primera edil.

Catalá ha añadido que "el proyecto se incorporará a la estrategia cultural Culturia, que sitúa el Jardín del Turia como eje vertebrador de naturaleza y cultura y extiende su alcance a otros ámbitos de la ciudad".