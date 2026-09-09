Catalá agradece a los equipos de emergencias y vecinos su "encomiable" labor tras la extinción del incendio de El Saler

Un bombero realiza labores de extinción de incendios, a 28 de agosto de 2026, en El Saler, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha agradecido "a todos los equipos de extinción y emergencias" por su "encomiable labor", y a los vecinos por su "colaboración y responsabilidad" tras la extinición del incendio originado el pasado 27 de agosto en El Saler.

"Seguiremos exigiendo que se llegue hasta el final y se haga justicia contra quien causó este incendio, atentando contra el patrimonio de todos", ha apuntado la primera edil, que ha añadido en un mensaje en 'X' que el consistorio "ya tiene la vista puesta en la recuperación y en seguir protegiendo nuestra Devesa".

El incendio de El Saler, originado el pasado 27 de agosto, se ha dado por extinguido durante el mediodía de este miércoles, 9 de septiembre, tras la inspección del perímetro del incendio por parte de los Bomberos de la ciudad.