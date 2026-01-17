Catalá anuncia que la Real Hermandad de Sant Antoni Abat será Medalla de Oro de la ciudad

Desfile de animales - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha avanzado este sábado que el Ayuntamiento de València otorgará la Medalla de Oro de la ciudad a la Real Hermandad de Sant Antoni Abat en el marco de la celebración del 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valencia.

La primera edil ha realizado este anuncio tras acudir a la tradicional bendición y desfile de animales que se celebra cada 17 de enero en la calle Sagunt, en la ciudad de València, y que congrega a vecinos, familias y niños que llevan a bendecir a sus animales de compañía y animales de labor.

"Esta máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Valencia honra el trabajo de una hermandad que el año que viene cumple 75 años y que acaba de recibir el título de 'Real' por parte de la Casa Real", ha señalado Catalá, quien ha agregado que es un día "muy bonito" porque los antonianos han recibido el reconocimiento de Su Majestad el Rey y este año recibirán el reconocimiento de toda la ciudad con la Medalla de Oro de la ciudad, "que estoy convencida que apoyará toda la Corporación", ha señalado la alcaldesa.

Asimismo, la 'popular' ha destacado la labor de todos los antonianos por mantener esta tradición centenaria en la ciudad que es "un acto de amor y cariño" por los animales. "Como alcaldesa es un orgullo estar todos los años junto a los vecinos de Zaidia y de toda la ciudad que vienen a bendecir sus animales a la calle Sagunt y que llenan el barrio de ilusión, amor y respeto".

El Ayuntamiento colabora con Real Hermandad de San Antonio Abad en la organización de actos y acciones encaminadas a la protección y defensa de los animales. El actual gobierno municipal ha aumentado el apoyo económico y apoya los Premios de San Antoni Abad de Bienestar Animal que reconoce a las comisiones falleras que destacan por sus iniciativas de protección y cuidado de los animales, ha informado el consistorio en un comunicado.

Así las cosas, el mantenedor de este año ha sido el portavoz del gobierno y concejal de Relaciones Institucionales y Bomberos del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero.