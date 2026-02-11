Catalá anuncia que se sancionará a Compromís por "ensuciar la ciudad" con su nueva campaña sobre transporte

Compromís lanza una campaña en los barrios para denunciar "el deterioro acelerado del transporte público" - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha avanzado que el Ayuntamiento sancionará a Compromís per València por "ensuciar la ciudad" con los carteles que ha colocado en las calles en su nueva campaña sobre el transporte público.

Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios este miércoles durante su visita a unas obras de EMSHI, preguntada por la campaña que Compromís per València ha puesto en marcha para visibilizar "el deterioro acelerado del transporte público en la ciudad".

La coalición valenciana ha colocado carteles repartidos barrio a barrio pegados en las calles con el mensaje 'María José, ahora todo el mundo va a saber lo que me has hecho' y un código QR que remite a la web 'mehasdestrozado.compromis.net', donde se recogen datos, ejemplos y testimonios sobre "cómo el transporte público ha pasado de ser una solución a convertirse en un problema".

Catalá ha afirmado que "hay muchas formas de generar debates, de hacer oposición". "Me parece que ensuciar la ciudad es de lo peor que le he visto hacer a Compromís y nosotros actuaremos como actuaríamos con cualquier empresa o ciudadano que ensuciara la ciudad", ha dicho, antes de explicar que se han levantado actas ya por la colocación de los carteles "porque esto comporta la necesidad de los equipos de limpieza de limpiar todo lo que ellos ensucian".

La alcaldesa ha defendido que los políticos deben "dar ejemplo" y que "no podemos pedir a la población que sea cívica, que mantenga la ciudad limpia, cuando los propios políticos, en este caso de Compromís, son los que ensucian la ciudad". "Por tanto, me parece una campaña muy desacertada", ha señalado.

De hecho, para Catalá, "que Compromís se dedique a ensuciar la ciudad y que después diga que la ciudad esté sucia no solo es incoherente, sino que es que les deslegitima absolutamente para representar a la ciudad de València".

"Es que no puede ser que los propios políticos ensucien la ciudad, pero ¿de qué estamos hablando?", ha insistido, antes de instarles a que "ensucien su casa, que se empapelen su casa y que dejen que los ciudadanos disfruten de una vía pública limpia".