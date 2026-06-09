Catalá anuncia que València se postulará a Capital Europea de la Innovación

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, durante la IV Edición de las Jornadas ‘Comunitat Valenciana hacia el futuro’, en el Auditorio Miguel Burdeos, a 9 de junio de 2026, en Valencia. La jornadas han sido organizadas por Europa Press. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha avanzado que el Ayuntamiento está preparando la candidatura para que la ciudad sea Capital Europea de la Innovación en el año 2027, un reconocimiento que otorga la Comisión Europea.

Así lo ha manifestado durante la clausura del cuarto encuentro 'Hacia el futuro' organizado por Europa Press Comunitat Valenciana, una jornada en la que expertos y representantes políticos han abordado retos como la sostenibilidad y el crecimiento económico, la transición y el agua y la innovación.

El evento cuenta con la colaboración de la Generalitat y el patrocinio de Caixa Popular, Fujitsu, Nealis, Aqualia, BP, Cox, Octopus Energy, Digi, Ecoembes e IKEA Valencia.

La alcaldesa ha señalado que esta candidatura se está impulsando en colaboración con todo el ecosistema innovador de la ciudad "muy en serio y además de forma muy clara". Con ello, se pretende también "ayudar a todo nuestro tejido empresarial y a nuestro ecosistema emprendedor innovador a posicionarse claramente en Europa porque se lo merecen y porque están preparados para que nosotros los posicionemos".

Durante su intervención, la alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento tiene "una estrategia muy definida" para la ciudad basada en tres parámetros, que son sostenibilidad, innovación y competitividad. Bajo estos pilares, València quiere ser "el principal motor económico de la competitividad de la Comunitat Valenciana".

La ciudad "ha hecho una apuesta muy clara por la innovación, por una estrategia que es Valencia Innovation Capital, y en esa estrategia hay dos premisas". Por un lado, que "no se mejora si no se mide" y que "por cada euro invertido de dinero público, se tiene que traccionar tres euros de dinero privado".

Además, ha resaltado que València ya ha sido Capital Verde Europea en 2024 y que el "eje de la sostenibilidad es necesario para pensar en unas ciudades donde se viva mejor". "Nos creemos ese modelo de ciudad sostenible, donde se vive bien y donde la calidad de vida es una premisa fundamental para la administración", ha resaltado.

UNA ESTRATEGIA PARA INCORPORAR LA IA

La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento de València va a desarrollar su propia estrategia de aplicación de la inteligencia artificial (IA) a "los procesos del ámbito público". "Queremos ser una de las administraciones que más rápido vaya en este proceso, para ser más ágiles precisamente", ha comentado

"La administración pública, por ejemplo las administraciones locales, si trabajamos bien con la inteligencia artificial podemos conseguir eso que siempre nos dicen los empresarios, que además es una reivindicación justa, merecida y necesaria: ser una administración menos burocratizada y mucho más eficiente", ha afirmado.

La alcaldesa ha señalado que de momento de han "desbloqueado el 70% de las licencias" que encontró pendientes el gobierno municipal al principio de su legislatura, que sumaban 22.000 expedientes en el año 2023.

"Era un colapso absoluto en el Ayuntamiento de Valencia, pero lo haremos mucho mejor en los próximos años si aplicamos una estrategia tecnológica clara y que elimine procesos o los agilice", ha apuntado.

EMPLEO CUALIFICADO

También ha destacado que en apenas dos años se ha movilizado más de 61 millones de euros asociados a proyectos innovadores a partir de una inversión pública de 17 millones. También ha apuntado que el ecosistema valenciano cuenta ya con 1.700 empresas innovadoras activas y sostiene más de 20.000 empleos cualificados.

La alcaldesa ha subrayado que el futuro está "en la innovación, en la tecnología y en los empleos cualificados", que son la esperanza de una juventud con problemas de vivienda y de empleabilidad.

Catalá ha afirmado que València cuenta con talento, con un ecosistema "fabuloso" y "con una ayuda de la administración podríamos subir". De hecho, ha resaltado que en dos años València ha pasado de ser la quinta ciudad en materia de innovación a la tercera de España. "Y con ambiciones de ser la primera, no me voy a esconder", ha agregado.

CONCEPCIÓN DE ÁREA METROPOLITANA

La primera edil ha subrayado también que para que València y su área metropolitana sean mucho más eficientes "necesitamos creernos ya definitivamente nuestra capacidad como área metropolitana".

En ese sentido, la alcaldesa ha apostado por "desarrollar proyectos de movilidad en el área metropolitana de València, empezar a trabajar en una capital que es la ciudad de València, que evidentemente puede liderar este proceso, aunque no protagonizarlo", ha agregado.

Catalá ha defendido que la ciudad "tiene que ser generosa, pero tiene que empezar a trabajar desde el punto de vista de la movilidad, en cómo desplazamos mejor a nuestros vecinos y vecinas, cómo mejoramos la conexión con las polígonos industriales, con el área metropolitana".

"Alguien que ha sido alcaldesa de la principal ciudad del área metropolitana (Torrent) y que ahora es alcaldesa de la metrópoli, lo ve bastante claro. Ve claramente cuál es el objetivo y ve claramente cuáles son las oportunidades de una área metropolitana que evidentemente concentra una población importantísima en esta comunidad", ha expuesto.