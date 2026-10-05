Catalá tras el anuncio de Sánchez: "Tras 8 años donde nos han empobrecido, ha llegado el momento de volver a crecer"

La alcaldesa de València, María José Catalá, en imagen de archivo - ROBER SOLSONA-EUROPA PRESS

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado en un tweet, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre, que "tras 8 años donde nos han empobrecido, ha llegado el momento de volver a crecer".

Catalá ha puesto estas palabras en su cuenta de Twitter tras el anuncio esta mañana de Pedro Sánchez de nuevas elecciones que ha justificado en la "necesidad" de que los españoles decidan sobre el futuro que quieren para España y si prefieren dejarla en manos de la "ola revolucionaria" o, por el contrario, optar por seguir avanzando con un gobierno progresista.

Catalá ha manifestado: "Tras 8 años donde nos han empobrecido, donde no han construido vivienda y han secuestrado el Estado, ha llegado el momento de volver a crecer, recuperar la confianza y demostrar que España está muy por encima de cualquier etapa política. Democracia, futuro y, sobre todo, libertad. Por fin".

Y la alcaldesa ha acompañado estas palabras con un vídeo del PP, de una duración de 54 segundos, en el que aparecen varias imágenes y textos en los que se puede leer: "Por fin podremos decir lo que pensamos; daremos nuestra opinión; haremos justicia; decidiremos la mayoría; recuperaremos tiempo, dinero y esperanza".

Así mismo, en el vídeo aparece una imagen de una pancarta que recuerda a Ceuta: "Reconstruiremos nuestro país (Ceuta somos todos)" y exponen mensajes como: "hablaremos de tu familia, tu hogar; comenzará nuestro futuro; derribaremos los muros; podremos votar". El vídeo acaba con una imagen partida, a la izquierda con Alberto Núñez Feijóo con las letras 'POR' y, a la derecha, la de Sánchez con las letras 'FIN'.