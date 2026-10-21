Catalá asegura que está dispuesta a dialogar con la acampada y pide "normalidad" para la campaña de Navidad

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, atiende a los medios (imagen de archivo) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado que desde el Ayuntamiento están "absolutamente dispuestos a trabajar, dialogar y consensuar" con la acampada por la vivienda, y ha apuntado que su objetivo es que la ciudad "vuelva a recuperar la normalidad" de cara a una campaña de Navidad que "para el comercio es fundamental".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras participar en la inauguración de VDS 2026, después de que la organización de la acampada por la vivienda en València haya reclamado una mesa de negociación con la Generalitat y el Ayuntamiento y haya advertido de que, si no se abre esta vía, "aumentará la presión".

La alcaldesa ha subrayado que desde el consistorio han sido "absolutamente respetuosos con la acampada" y que "en ningún momento se ha impedido que se desarrolle la actividad que han hecho". "Hemos hablado con ellos de los días complejos para hacer posible que la ciudad celebrara sus días más importantes", ha apuntado en relación al 9 d'Octubre.

Catalá ha indicado que "a veces se hace difícil, de alguna forma, compatibilizar las próximos semanas de la ciudad, la campaña de Navidad tan importante para el comercio, el día a día de la ciudad, con este tipo de fórmulas que yo respeto absolutamente".

La alcaldesa ha asegurado que ella "empatiza totalmente con el problema de la vivienda". "Y el ejemplo más claro es que no paro de articular sistemas y fórmulas para generar vivienda a la ciudad de Valencia", ha aseverado.

"Entonces, (estamos) absolutamente dispuestos (a negociar). Es verdad que ayer se habló de una huelga general, se habló de un marco nacional, se habló efectivamente a través de la parte sindical de una huelga", ha apuntado, antes de incidir en que estas reivindicaciones se sitúan en "un marco bastante más general" y no sabe "hasta qué punto el ayuntamiento puede contribuir" a sus demandas.

Para la alcaldesa, "ahora ya hay que pasar un poco a la parte del diálogo, pero intentando que la ciudad vuelva a recuperar la normalidad". "No lo pido por el Ayuntamiento, lo pido por el comercio de la ciudad, por la campaña de Navidad, que está aquí a la vuelta de la esquina" y "es una parte muy importante de los ingresos anuales" de los comercios.

"Tiene que realizarse con absoluta normalidad, con absoluta calma y esto no va de cuándo son las elecciones. Aquí tampoco hagamos cálculos electorales. Pensemos de verdad en que la gente tiene que seguir viviendo levantando la persiana", ha concluido.