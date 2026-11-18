La alcaldesa de València y cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Valencia en las elecciones del próximo 29 de noviembre, María José Catalá, visita Manises junto al presidente del PP de la provincia, Vicent Mompó. - PP

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València y cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Valencia en las elecciones del próximo 29 de noviembre, María José Catalá, ha calificado de "indecente que el Gobierno de España haya desprotegido a las mujeres más vulnerables, a las víctimas de violencia de género, haciéndolas creer seguras con una pulsera antimaltrato que tenía muchísimos fallos" y ha anunciado que los 'populares' propondrán que estos dispositivos pasen a depender del Ministerio del Interior.

La candidata ha realizado estas declaraciones durante su visita a la localidad valenciana Manises, donde ha anunciado que el Partido Popular propondrá que estos dispositivos pasen a depender del Ministerio del Interior.

Catalá ha estado acompañada por el presidente de la Diputación de Valencia y presidente del Partido Popular de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, y por compañeros del partido en el municipio, señalan los 'populares' en un comunicado.

Catalá ha cargado contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha recalcado que "el Partido Popular plantea como primera medida que las pulseras antimaltrato pasen a depender del Ministerio del Interior"."Nos vamos a tomar muy en serio la protección de las mujeres y la tecnología que empleamos para protegerlas", ha asegurado.

Además, ha reclamado un refuerzo de policías y guardias civiles para garantizar la protección de las víctimas y ha criticado que el Gobierno de España haya defendido a las mujeres "solo con una pancarta", mientras que "cuando las tenía que defender de verdad con una pulsera antimaltrato, con medidas eficientes, las ha abandonado".

A la propuesta de que las pulseras antimaltrato pasen a depender de Interior, el programa electoral del Partido Popular también suma otras "importantes medidas" en materia de protección de las mujeres, como son garantizar una atención integral a las víctimas de violencia de género y el refuerzo de los medios materiales y humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También, continúa la formación, "la mejora de los sistemas de protección y vigilancia de las víctimas, la garantía de la conservación de sus datos y pruebas, así como una mayor coordinación entre Policía, Justicia y servicios asistenciales".

Finalmente, plantea reforzar la protección de los hijos de las víctimas, mejorar la valoración del riesgo y rendir cuentas anualmente sobre el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Por otra parte, la alcaldesa de Valencia y el presidente de la Diputación, han puesto el foco en "los problemas de seguridad" que, según aseguran, afectan a Manises y han reclamado más recursos policiales para la localidad.

"Una de las cuestiones que más nos están preocupando, concretamente aquí, es el problema de la seguridad", ha asegurado la cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Valencia. Catalá ha advertido que, según los datos del Ministerio del Interior, los hurtos han aumentado un 7 % en la localidad, frente al incremento del 5 % registrado en el conjunto de la provincia de Valencia.

Por su parte, Vicent Mompó ha alertado también de "la creciente preocupación de vecinos y comerciantes por la inseguridad, los robos y la sensación de desprotección que se vive en las calles".

Durante la visita al mercado municipal, ha denunciado que "quien trabaja, madruga y levanta cada día la persiana de su negocio no puede vivir pendiente de los delincuentes".

En este sentido, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez esté "más preocupado por sobrevivir políticamente que por garantizar que los españoles puedan vivir tranquilos".

"TOLERANCIA CERO FRENTE A LA MULTIRREINCIDENCIA"

Frente a esta situación, ha defendido el "compromiso" de Alberto Núñez Feijóo con "una política de tolerancia cero frente a la multirreincidencia, con respuestas judiciales rápidas y contundentes para evitar que quienes delinquen reiteradamente sigan actuando sin consecuencias".

Asimismo, ha reclamado "más medios, protección y autoridad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como mayor respaldo institucional a policías y guardias civiles". "No hay libertad si los valencianos tienen miedo de salir a la calle, ni prosperidad si un comerciante tiene miedo de abrir su negocio. Con Alberto Núñez Feijóo, la ley volverá a estar del lado de quienes la cumplen", ha señalado.

"En Manises faltan efectivos policiales y agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que respalden la labor de los policías locales. La seguridad es una de las cuestiones que más preocupan en el municipio. Desde la Delegación del Gobierno, desde el Gobierno de España, no se han puesto los medios oportunos para reforzar la seguridad", ha zanjado Catalá.