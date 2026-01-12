Catalá avisa que "los apartamentos turísticos van a pasar a ser muy limitados y controlados"

La alcaldesa de València, María José Catalá, y el concejal de Vivienda, Juan Giner, visitan las obras de una promoción de alquiler asequible intergeneracional en La Punta - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALENCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha lanzado este lunes un "mensaje a todos aquellos que pensaron en la anterior legislatura que había barra libre" de apartamentos turísticos en la ciudad: "Van a pasar a ser muy limitados, muy controlados y siempre legales".

Así se ha pronunciado este lunes, acompañada del concejal de Vivienda, Juan Giner, durante una visita a las obras de una promoción pública de vivienda en La Punta, preguntada por la nueva medida anunciada este fin de semana en una entrevista en Las Provincias para dar un plazo de seis meses a los propietarios de pisos turísticos irregulares para cambiar el uso de las viviendas.

Por un lado, el concejal ha detallado que se habilitará un plazo de tiempo, "que probablemente sean seis meses", para que aquellos apartamentos turísticos que en "en condiciones normales", por el plan general, tienen incompatible un uso residencial al tener un terciario al lado, puedan reconvertirse en viviendas si cumplen la legislación sobre habitabilidad.

La alcaldesa ha expuesto que, a raíz de los controles, ya se ha sancionado a unos mil apartamentos turísticos ilegales y se han registrado "muchos casos de cierre de actividad" en caso de reincidencia. Para los que cumplan las condiciones de habitabilidad, se "da la posibilidad de pasar a un residencial y de no quedarse en la ilegalidad permanente". Catalá ha puntualizado que aún no se sabe cuántos apartamentos se podrán acoger a la medida.

"Lo que tenemos claro es que tenemos que ir mandando mensajes. Es decir los apartamentos turísticos en València van a pasar a ser muy limitados, muy controlados y siempre legales. Esta es la gran transformación que hemos vivido en esta legislatura. Siempre se va a favorecer el uso residencial y siempre los apartamentos turísticos van a tener que ser legales y van a tener que estar sometidos a unos criterios de proporción con el barrio y con el distrito", ha remarcado.

En este sentido, Catalá y Giner han recordado que la normativa municipal reduce la proporción de apartamentos turísticos al 2% de los inmuebles por barrio. Todo lo que supere ese 2% con esta medida podrá reconvertirse en vivienda de uso residencial con esta medida "y nunca podría ser apartamento de turístico".

La alcaldesa ha destacado que en esta legislatura "se ha pasado de ser la barra libre de los apartamentos turísticos del PSOE y de Compromís al control, la legalidad y el orden que nosotros queremos establecer en este marco".