Catalá: "El Ayuntamiento llegará hasta el último rincón para averiguar la causa del incendio de El Saler"

Fuego y columna de humo provocada por un incendio forestal, a 27 de agosto de 2026, en la Gola de Pujol, El Saler, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este jueves que el consistorio llegará "hasta el último rincón para averiguar la causa" del incendio que afecta desde este mediodía al parque natural de El Saler, que ha obligado a activar la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) y a evacuar a vecinos de la pedanía, de la Torre 1 de la zona de la Gola de Pujol y de campings de la zona.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios, tras la celebración del Cecopi. "Como alcaldesa debo decir que el Ayuntamiento llegará hasta el último rincón para averiguar cuál ha sido la causa del incendio. Porque efectivamente tenemos cierta experiencia en El Saler y queremos saber qué ha pasado para tomar las medidas oportunas", en el caso de que hubiera que adoptar medidas judiciales, ha señalado.

En el supuesto de que el incendio no sea provocado y sea fortuito, Catalá ha dicho que se tomarán "las medidas de protección adecuadas". La alcaldesa ha afirmado que el consistorio se pone "ya a trabajar en un plan importante de reforestación del parque natural".

En este sentido, ha señalado que los técnicos "ya están trabajando en cómo podríamos recuperar el pulmón verde de la ciudad de València lo antes posible, lo más rápido posible" porque, para los valencianos, "el pulmón verde, el parque natural de la Devesa, es emocionalmente, medioambientalmente y sentimentalmente, muy importante".

"Efectivamente hoy todos los valencianos estamos tristes por esta situación", ha señalado, ha insistido en la idea de que ella misma como alcaldesa y el Ayuntamiento buscarán "hasta el último porqué de este incendio y de esas 31 hectáreas calcinadas" y se ha comprometido a que no se quedará ahí sino que "además buscaremos el cómo reforestarlo de la forma más rápida posible".

Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha indicado, también en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi, que los agentes del Seprona de la Guardia Civil "en cuanto puedan salir y puedan entrar en la zona caliente", donde ahora se está trabajando en las labores "básicas y fundamentales" de la extinción, se pondrá a trabajar en averiguar las causas. "De hecho ya están trabajando en ello", ha indicado.

El parque natural de la Devesa de El Saler ha sido objeto en los últimos años de varios incendios intencionados. Por uno de esos fuegos, en abril del pasado año la sección primera de la Audiencia de Valencia condenó a nueve meses de prisión y al pago de una multa de 2.700 euros a un hombre por provocar uno de los fuegos, el declarado el 21 de octubre de 2023 a última hora de la tarde, y descartó su participación en otros dos al no existir "indicios suficientes" de su autoría.

La sala consideró probado que el acusado, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, ese día, sobre las 20.15 horas, "de forma deliberada, prendió fuego mediante la aplicación de llama a la masa forestal existente cerca de la Avenida Gola de Pujol", en la Devesa del Saler, próxima a viviendas. El fuego afectó a 0,0003 hectáreas del parque natural de la Albufera y fue extinguido por la rápida intervención de los servicios de emergencias, que fueron alertados por los vecinos.