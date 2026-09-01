Catalá, sobre los cañones de El Saler: "De nada sirve poner 40 si el agua no llega y no se puede refrescar la zona"

Varios helicópteros apagafuegos sobrevuelan el cielo, a 28 de agosto de 2026, en El Saler, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este martes, preguntada por la instalación de más cañones antiincendios en la zona de la Devesa de El Saler, que únicamente hay once y no se tiene más "porque instalar cañones sin agua no vale para nada". "De nada sirve poner 40 cañones si el agua no llega y si no se puede refrescar la zona como hemos hecho este verano en numerosas ocasiones".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios, en una visita al centro de Abastos, preguntada por cuándo se incorporarán más cañones como solicitan bomberos. La Devesa de El Saler sufrió un incendio intencionado el pasado jueves, que se controló el sábado, que afectó a 36 hectáreas del parque natural y obligó a evacuar a la pedanía, vecinos de la Torre 1 y usuarios de los campings.

"Hasta que no cambió el gobierno no se planteó instalar cañones", ha expuesto Catalá, quien ha añadido que cuando llegaron al consistorio "nos dimos cuenta de que el anterior gobierno municipal había hecho un plan de prevención de incendios en la Devesa y no había contemplado la opinión de los bomberos que apuntaban la necesidad de instalar cañones".

Desde su equipo de gobierno ha defendido que instalaron los once cañones que ahora salvaguardan "toda la vía de evacuación de las personas que viven en las torres" y ahora están trabajando con el plan de infraestructuras hídricas anunciado hace un año, que cuenta con un presupuesto de dos millones de euros "para hacer las conducciones oportunas para que haya el agua necesaria para seguir instalando el resto de fases".

"De nada sirve instalar más cañones si no hay agua, si no llega el agua. Y el agua no puede ser salada porque es perjudicial para la Devesa" sino que tiene que ser "muy específica", tampoco potable, porque "no es lo óptimo". En esta línea, ha insistido: "Si ahora solo tenemos once y no tenemos más es porque instalar cañones sin agua no vale para nada" y ha recalcado que los cañones expulsan "una cantidad de agua bestial por minuto", por lo que "se necesita mucha", que además sea la "oportuna".

"Eso es en lo que estamos trabajando ahora", ha manifestado, y ha explicado que están realizando analíticas del tipo del agua que está en los pozos para ver si es "óptima o si se le podría aplicar un tratamiento y cómo sería".

Según ha sostenido la alcaldesa, "si vamos a poner los cañones pero el remedio es peor que la enfermedad, tenemos que saber mucho y tenemos que intentar investigar y analizar y estudiar y apelar a los técnicos", ha dicho y ha añadido, sobre el uso de material retardante, que "cuando llueve se marcha".

"DEMOLEDOR"

A juicio de Catalá, "si no hubiera cambiado el gobierno municipal hace tres años, el incendio en la Devesa hubiera sido demoledor" y de no tener los once cañones instalados la evacuación de los vecinos de la Torre 1 hubiera sido "más lenta". También ha defendido que si no se hubiera hecho la limpieza de la poda esta legislatura, "aquello hubiera sido un polvorín porque la velocidad del viento era tal que aquello iba muy rápido".

Así, ha sostenido que en los tres años de legislatura han aplicado "las medidas oportunas para poder contener" el incendio como se hizo y ha defendido que, con el trabajo realizado, la Devesa "va a estar mucho más protegida".

En todo caso, ha hecho hincapié en que no se trata de un fuego fortuito sino de la acción de un pirómano, que sabe cuándo actuar. Al mismo tiempo, ha recalcado que había hidroaviones --tres medios aéreos-- antes del cambio de viento que complicó la extinción.

PIRÓMANO

"Lo primero: aquí no podemos echarle la culpa a nadie más allá de a un pirómano. Y tenemos que poner el acento en esto porque si no como sociedad, si no empezamos a condenar de forma firme a los que le pegan fuego a nuestro medio natural y se salen de rositas, si nos echamos la culpa unos entre otros y no ponemos el acento en el pirómano, en la investigación y en la contundencia de la justicia, entonces no vamos a hacer nada".

A juicio de Catalá, "pasará aquí y pasará en todos los lugares de España porque hay personas que desgraciadamente tienen esta enfermedad y se dedican a hacer daño". La alcaldesa ha exigido una investigación "ágil", aunque ha indicado que le consta que la Guardia Civil está en ello, y ha reivindicado "una acción de la justicia lo suficientemente contundente" para que "no sigan campando a sus anchas" los pirómanos y que quien haya sido reincidente "no ponga un pie en un medio natural"

"Creo que es donde nos tenemos que dirigir todos como sociedad porque si no esto no se va a terminar y da igual quien gobierne", ha dicho, y ha instado a ir "unidos" en este tema. La alcaldesa ha recalcado que ella no señala a nadie porque la investigación corresponde al Seprona y la Guardia Civil pero ha insistido en que el incendio no ha sido "un accidente fortuito": "No ha habido un rayo, no ha habido una maquinaria trabajando cercana, ha habido una mano humana". Al respecto, ha añadido que los vecinos de El Saler "están muy hartos de este tipo de conatos".

En relación con la investigación, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que ha visitado este martes Riba-roja, ha indicado, preguntada por los medios, que se debe dejar que la Guardia Civil siga trabajando en la investigación. "Está haciendo un gran trabajo como hace siempre. Confío plenamente en el trabajo de investigación que en este momento los investigadores de la Guardia Civil están haciendo", ha señalado.

REPLANTACIÓN

Por otra parte, sobre la recuperación del paraje, Catalá ha explicado que están trabajando con los técnicos, con el servicio de Devesa-Albufera, con personal externo y con los autores del plan de prevención de incendios de La Devesa. Asimismo, colaborarán con los colegios de ingenieros y "con todas las personas que nos puedan ayudar a hacer un plan de reforestación de la Devesa rápido".

Además, ha agregado que están planteando "medidas mucho más importantes de protección" de la zona del pueblo de El Saler porque "fue un desalojo preventivo pero es verdad que el fuego quedó muy cerca de lo que es el pueblo".

También ha dicho que ha estado hablando con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y ha destacado que está trabajando "en un plan de recuperación de todas las zonas afectadas por incendios durante este verano y por supuesto van a también van a trabajar con El Saler".