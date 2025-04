Catalá comunica al PPE que no participará en el panel de la mañana para seguir la evolución del apagón

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, no participará esta mañana en el panel del Congreso del PP Europeo (PPE) al que había sido invitada --con el título 'EU Preparedness an Solidarity for libely regions'-- para centrarse en el seguimiento de la evolución del apagón que ha afectado a todo el país.

El panel se celebra en el marco del Congreso del PPE a las 11.45 horas en Feria Valencia presidido por Manfred Weber, y moderado por Dolors Montserrat, y donde interviene también el Governor of Attica Regions, Nikos Chardalias, y la alcaldesa de Lodz, Hanna Zdanowska.

La primera edil valenciana ha comunicado a la organización del PPE que está siguiendo desde primera hora la evolución del apagón eléctrico que afectó ayer a todo el país y a la ciudad desde la central de Policía Local donde se ha convocado el Cecopal a primera hora, informan fuentes municipales.

Además, la alcaldesa va a visitar la sede de Emivasa desde donde se controla la evolución y distribución del agua potable.