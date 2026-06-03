Catalá critica que Bernabé está "acobardada y no cumple sus competencias" en la acampada de docentes: "Yo sí que estoy"

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá, atendiendo a los medios de comunicación en imagen de archivo - ROBER SOLSONA-EUROPA PRESS - Archivo

Destaca que el tapiz se está instalando con "normalidad" y recalca su "voluntad absoluta de negociación" para llegar a un acuerdo

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) - La alcaldesa de València, María José Catalá, ha señalado que es "evidente" que la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, "se ha acobardado después del incidente lamentable" del pasado domingo --en referencia al empujón que recibió una docente por un agente de la Policía Nacional en una manifestación--, y "ha decidido no cumplir con su competencia" sobre la acampada de docentes en la Plaza de la Virgen y, por contra, ha recalcado: "Yo desde luego sí que estoy a las duras y a las maduras, para lo bueno y para lo malo".

Catalá, en declaraciones a los medios, ha recalcado al respecto que desde el Ayuntamiento tiene "una absoluta voluntad" de negociación con los docentes que han acampado de forma indefinida desde el lunes en la plaza de la Virgen y están también en contacto "permanente" con Amics del Corpus y el Arzobispado para "ver cómo coordinamos esta situación" y que pueda celebrarse la fiesta en su 700 aniversario.

En ese sentido, ha lamentado "muchísimo" que Bernabé "se haya acobardado después del incidente lamentable" del domingo y "evidentemente ha decidido ponerse de perfil, no tomar cartas en el asunto y no cumplir con su competencia". "Tampoco es nuevo en esta Comunitat que el Gobierno de España en los momentos duros se ponga de perfil y no suma sus competencias. Eso ya lo hemos venido viviendo lamentablemente en esta legislatura en varias ocasiones", ha añadido.

Por contra, ha recalcado: "Para mí València está por encima de todo y de todos y yo sí que voy a ponerme al frente de esta situación" para "colaborar y contribuir al máximo posible para que la fiesta del Corpus se desarrolle con absoluta normalidad en su 700 aniversario". "Si ella (Bernabé) ha decidido ponerse de perfil pues ya ha demostrado claramente qué puede ofrecer a la ciudad", le ha afeado Catalá, que ha recalcado que la Policía Local "no tiene competencias para disolver" la acampada.

Catalá ha defendido que "puede ser compatible que unos cumplan con objetivo, que es una reivindicación, y que la ciudad pueda celebrar con normalidad el 700 aniversario del Corpus". De hecho, ha destacado que Policía Local ha asistido esta mañana a la empresa que tenía que instalar el tapiz y que se está llevando a cabo con "absoluta normalidad".

Asimismo, ha replicado a Bernabé, que señaló que el Ayuntamiento tenía que dar el primer paso pidiendo a la Policía Nacional. "Yo ya di el primer paso ayer, pedimos una reunión con la subdelegación de gobierno, la reunión se produjo a las 11.30, expusimos nuestro planteamiento y la respuesta fue que ellos no iban a hacer nada", ha criticado Catalá, que ha añadido: "Ella se ponía de perfil y nos remetía a una ordenanza que habla de la retirada de enseres. Si la delegada de gobierno equipara a unos manifestantes con enseres, o equipara la plaza del Ayuntamiento con un parque o jardín, pues yo qué quiere que les diga".

Catalá también se ha referido a las competencias de la Policía Local. Así, ha explicado que "facilitará al máximo posible la instalación hoy del tapiz" y que se irá viendo la situación "día día", ya que mañana no hay ningún elemento que tenga que ser instalado en la plaza.

"Vamos a ir hablando y negociando, absoluta voluntad de negociación con los manifestantes y desde luego alineados absolutamente con Amics del Corpus y con el Arzobispado para que sean compatibles ambas circunstancias. Yo sí me pongo al frente de esta situación y asumo mis competencias", ha recalcado.

No obstante, ha insistido en que la Policía Local "no tiene competencia disolver una concentración que desde luego no está autorizada por la Delegación de Gobierno porque no se solicitó esa autorización y que es una prolongación de una manifestación y una reivindicación en las últimas tres semanas donde Delegación de Gobierno, junto con los manifestantes, ha organizado absolutamente todo". "Pero desde el domingo pasado, parece ser que la delegada no tiene competencia de nada cuando lleva tres semanas organizando esas concentraciones", ha reprochado.

"FACILITAR LAS NEGOCIACIONES"

Preguntada por la posibilidad de que los acampados se reubiquen en otro espacio o que se modifique el recorrido del Corpus, ha señalado: "Me consta que los manifestantes se han puesto en contacto esta mañana con el presidente de Amics del Corpus y del Arzobispado y nos hemos ofrecido a facilitar al máximo posible todas esas negociaciones".

"Yo lo que tengo claro es que aquí ya estamos para resolver esta situación el Ayuntamiento de València, Amics del Corpus, el Arzobispado y la buena voluntad de los manifestantes y que desde luego no podemos contar con nadie más", ha apuntado. Preguntada por cuál de las opciones prefiere, la alcaldesa ha apuntado: "No es una cuestión de qué me gusta, sino que las Rocas se instalan el viernes por la mañana y tienen unas dimensiones importantes y eso habrá que hacérselo saber a los manifestantes".

"Precisamente en esta celebración la plaza se ocupa por unas Rocas de grandes dimensiones y es difícil compatibilizar, pero tenemos el día de mañana para poder trabajar con esta situación y desde luego nosotros con absoluta voluntad de negociación, y desde luego de no ponernos de perfil a las malas. Nosotros estamos a las duras y a las maduras, que es lo que creo que tiene que hacer un responsable público y más si quiere a la ciudad de València y sus tradiciones como la quiero yo", ha apostillado.