Catalá culpa al Gobierno de que València quede excluida de fondos EDIL por optar a ayudas DANA: "Me parece un chantaje"

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha denunciado que la ciudad de València no puede presentar proyectos para obtener fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL)

--antes Edusi-- por optar también a las partidas específicas para municipios afectados por la dana. La primera edil ha calificado esta situación de "chantaje y discriminación" y ha aseverado que no se trata de una decisión de Europa, sino del Gobierno de España.

Catalá ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Allí, ha vuelto a exigir a la administración central que "permita la exención del IBI del año 2025 y del IAE, del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del año 2024 y del 2025, compensándonos por esa pérdida de ingresos, que nos facilite ayudas directas y no préstamos y, sobre todo, que no nos regatee las ayudas, que a veces se nos dice que se nos va a pagar todo y luego entramos en el regateo".

"Y en ese regateo --ha apuntado-- tengo que denunciar una situación que me ha parecido muy preocupante y que le he trasladado a la ministra sin haber recibido respuesta a esta queja o petición".

La alcaldesa ha explicado que se han publicado la convocatoria de fondos europeos EDIL y hay una parte exclusiva que se llama Fondos DANA. "En ese contexto, la orden publicada por el Ministerio nos prohíbe a los municipios que optemos al Fondo DANA a presentarnos al resto de los fondos EDIL. Yo lo que pido es, al menos, poder concurrir con proyectos, porque, evidentemente, gran parte del territorio de València no está afectado por la dana y merece también poder plantear proyectos con financiación europea".

"Me parece un chantaje, me parece una discriminación, no es una decisión de la Comisión Europea, es una decisión del Gobierno de España y no he recibido ninguna contestación a la carta que remití a la ministra", la lamentado Catalá, que ha instado al Ejecutivo a "replantearse esta situación, a reflexionar sobre esta circunstancia que posiblemente afecta solo afecta a la ciudad de València".

"Afecta al 'cap i casal', afecta a la tercera capital de España, afecta al municipio más poblado de la provincia de Valencia, a la capital de la provincia de Valencia. Y, evidentemente, creo que es motivo suficiente como para reflexionar", ha insistido.

En la misma línea, ha reclamado que "no se discrimine a los valencianos de Benicalap, de Torrefiel, de Orriols, de Campana o de Abastos y no dejarlos excluidos de la posibilidad de tener un auditorio o una inversión en una infraestructura social financiada por los fondos europeos por el simple hecho de presentarnos a unos fondos DANA, a los que evidentemente nos presentaremos para poder acudir a las necesidades de las tres pedanías afectadas".

Cuando se le ha interrogado por si piensa recurrir a Europa por esta situación, ha contestado afirmativamente y ha reiterado que en la orden de presentación que el Ayuntamiento de València ha recibido se dice que "los municipios que obtengan el Fondo DANA no pueden ni siquiera presentar proyectos a la Convocatoria General de los Fondos Edil".

"Eso es un perjuicio muy importante para la ciudad de València, que tiene muchos proyectos que necesita hacer a cargo de los Fondos Europeos, proyectos como dicen muchos barrios a los que directamente, sin motivos, sin explicaciones, sin darnos una contestación, nos quieren excluir de esta Convocatoria General del Fondo Europeo".

PRESUPUESTOS GENERALITAT

Por otra parte, a la alcaldesa 'popular' se le ha planteado si "el retraso" en la aprobación de los presupuestos de la Generalitat puede afectar a la ciudad de València.

Al respecto, ha compartido su confianza en que próximamente se puedan trabajar esos presupuestos y presentarlos "para la ciudad de València y para todos los municipios afectados" por la riada.

"Es momento de plantear nuevas inversiones que posiblemente no tengan nada que ver con las inversiones que teníamos planificadas en los presupuestos anteriores. Muchos municipios han perdido unas inversiones, unas infraestructuras culturales, educativas, deportivas que estaban consolidadas y posiblemente muchas de ellas recién construidas y ahora tienen que volver a comenzar", ha hecho notar.

Y ha subrayado: "Creo que solo ese argumento sería suficiente como para ponerse en una mesa todos los partidos políticos a negociar los presupuestos que contemplaran que municipios gobernados por todos los signos políticos tengan la posibilidad de incorporar inversiones de la Generalitat que les hace tanta falta".