Catalá dará a conocer el nombre de las falleras mayores de València 2026 este lunes

VALÈNCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, dará a conocer este lunes, 13 de octubre, el nombre de las falleras mayores de València del ejercicio 2026, a quienes llamará por teléfono desde el Hemiciclo Municipal.

Las agraciadas (elegidas entre las 13 candidatas a fallera mayor y las 13 a fallera mayor infantil, que fueron seleccionadas el sábado 27 de septiembre en una gala celebrada en el Roig Arena) serán las dos nuevas máximas representantes del mundo fallero y, como tal, serán proclamadas al día siguiente, el martes 14, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

En concreto, la primera edil presidirá mañana, a partir de las 19.00 horas, el Pleno Extraordinario de la Junta Central Fallera (JCF) que se celebrará en el Salón de Cristal del Ayuntamiento.

Posteriormente, acompañada por el concejal de Fallas y presidente de la JCF, Santiago Ballester, se trasladará al Hemiciclo Municipal, donde, en una asamblea extraordinaria de presidentes de falla, leerá el acta del jurado encargado de la elección de las falleras mayores de València a quien, directamente, comunicará su elección por teléfono.

En primer lugar, la alcaldesa nombrará y felicitará a la fallera mayor infantil de València. Minutos después, Catalá saludará y dará la enhorabuena a la fallera mayor. Las dos se dirigirán, por primera vez, al mundo fallero que el martes las proclamará como sus máximas representantes.

Con la tradicional 'telefonada' y la posterior proclamación de las Falleras Mayores 2026, comenzará el nuevo ejercicio fallero. En este acto solemne, que también se celebrará en el Hemiciclo Municipal, se darán cita las falleras mayores de este año, Berta Peiró y Lucía García y sus cortes de honor.