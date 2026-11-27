La alcaldesa y número uno del Partido Popular al Congreso por Valencia , María José Catalá. - PP

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Valencia y número uno del Partido Popular al Congreso por Valencia, María José Catalá, ha recalcado que el debate a cuatro de los candidatos a la presidencia en las elecciones generales del 29N

"se refirieron todos" al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, y ha considerado que la aspirante del Frente Amplio, Ada Colau, "salió al rescate de un Pedro Sánchez --presidente del Gobierno y candidato del PSOE-- absolutamente desahuciado".

"Se veía que claramente que era todo dirigido al próximo presidente del Gobierno, que es Alberto Núñez Feijóo, que obviamente mantuvo mucho la tranquilidad, expresó las propuestas del PP, y sobre todo tuvo unas intervenciones de las que, obviamente, estamos muy satisfechos".

Así lo ha manifestado Catalá, en declaraciones a los medios, en Alzira, donde ha participado en un acto electoral en este último día de la campaña.

La primera edil ha pedido "a todos los valencianos que acudan masivamente a las urnas y concentren su voto en el Partido Popular para propiciar un cambio de Gobierno". "Solo Feijóo puede ganar a Sánchez. No hay plan B. Es la única opción para sacar a Sánchez de la Moncloa", ha afirmado en la Sala Rex de Alzira.

Catalá, que ha estado arropada por numerosos cargos del Partido Popular, ha apelado especialmente a los antiguos votantes socialistas "desencantados con la gestión de Pedro Sánchez y a todos aquellos que desean un cambio político en España". A ambos colectivos les ha reclamado que "concentren su voto en Alberto Núñez Feijóo para garantizar la salida del actual presidente del Gobierno".

"LA CONCORDIA FRENTE A LA CRISPACIÓN"

Catalá ha asegurado que España necesita "recuperar la ilusión, el optimismo y la concordia frente a la crispación y el enfrentamiento". En este sentido, ha reivindicado la necesidad de devolver "la esperanza a los jóvenes, para que puedan volver a mirar al futuro con optimismo y tener la posibilidad de acceder a una vivienda".

También ha mencionado "a las familias, las clases medias y los pensionistas, colectivos que necesitan recuperar la confianza y mejorar su situación".

La candidata insistido en la importancia de una participación masiva y ha advertido de que no hay que confiarse ante una cita electoral que ha calificado de "histórica". "España pide cambio y tenemos que hacerlo posible en las urnas", ha concluido.