Catalá defiende su proyecto "muy valenciano" para la plaza del Ayuntamiento frente a "soluciones franquicia"

Recreación del anteproyecto de reforma de la plaza del Ayuntamiento - AJUNTAMENT

VALÈNCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha defendido que su proyecto de reforma de la plaza del Ayuntamiento tiene "un sello muy valenciano" al priorizar los elementos identitarios. "Es una plaza que solo puede hacerse aquí y me parece un gran proyecto. Estoy convencida de que lo vamos a hacer bien", ha aseverado.

Catalá (PP) ha rechazado así las críticas vertidas por la oposición (Compromís y PSPV) al proyecto, ya que considera que "debe ser que ellos son más de plazas franquicia, de soluciones franquicia y de ciudades franquicia". "A mí no me valen soluciones franquicias, no me vale una plaza de ayuntamiento que la pudieras hacer igual en Málaga, en Madrid o en Barcelona".

Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas por las críticas de la oposición al anteproyecto presentado este martes, que plantea transformar la área central de la plaza en una zona elíptica que centraliza la vista del entorno. También prevé mantener la fuente e incluir una pequeña lámina de agua que se podrá pisar, así como elementos inspirados en la pirotecnia, mientras los puestos de flores se concentrarán en un lateral de la plaza.

Desde la oposición, el PSPV advirtió con impulsar acciones legales si el proyecto "altera" el original --el resultante del concurso de ideas convocado por el anterior ejecutivo local-- y Compromís acusó a Catalá de dilatar la reforma para presentar un proyecto "a su gusto particular".

Catalá ha rechazado estas críticas "un poco airadas y precipitadas" y ha instado a la oposición a "mirar las bases del concurso de ideas que ellos diseñaron, que decían que al ganador se le iba a adjudicar el proyecto básico a través de un procedimiento negociado sin publicidad". Por tanto, se ha preguntado si "esa amenaza se la hacen a ellos mismos".

Dicho esto, ha asegurado que el anteproyecto se ha presentado después de "mirar mucho con el equipo redactor que la esencia se mantenga", incorporando "sensibilidades que este equipo de gobierno (PP-Vox) quería volcar y que forman parte del día a día de esta plaza".

"NO ES UNA PLAZA CUALQUIERA"

"Esta plaza tiene una vida, una vida que no es la de una plaza cualquiera y que se tiene que preservar mucho. Es la catedral de la pólvora y tiene unos elementos patrimoniales que no se pueden invisibilizar y que se tienen que ponerse de manifiesto", ha reivindicado.

Aunque no le "sorprenden" las críticas de la oposición --"no hay nada que les parezca bien"--, Catalá ha insistido en que pretende impulsar proyectos "muy anclados en la ciudad, muy identitarios". En este caso, con una reforma que mantenga "la huella" de las 'mascletaes', de la 'plantà', y con los nuevos adoquines que simularán 'volaorets'.

Entre los elementos previstos en el anteproyecto, ha resaltado el jardín proyectado en torno al antiguo edificio de Correos, que albergará la primera sede de la Hispanic Society of America en Europa con grandes obras de Sorolla; la recuperación del antiguo jardín del convento de san Francisco, "que va a evocar toda la zona que se dirige hacia la calle san Vicente", o "esa plaza elíptica que evoca a lo que era antiguamente el mercado de las flores de Goerlich".