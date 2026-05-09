Catalá destaca "la importancia de Europa" y asegura que València "representa los valores europeos"

Día de Europa - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha hecho hincapié en "la importancia de Europa en estos momentos" y ha añadido que "València representa los valores europeos de la paz, la tolerancia, el Estado de Derecho y la libertad". Además, ha agregado que la capital del Turia es, "por geografía, por historia y por vocación, una ciudad profundamente europea".

Así lo ha puesto de relieve María José Catalá, quien ha asistido este sábado al concierto con motivo del Día de Europa a cargo de la Agrupación Musical Carrera Fuente de San Luis celebrado en el Salón de Cristal Ayuntamiento.

"Somos el corazón del Mediterráneo. Una tierra que desde hace siglos sabe lo que es el intercambio comercial, el diálogo entre culturas y la apertura de miras. Esa esencia mediterránea es, precisamente, uno de los pilares sobre los que se asienta la identidad europea", ha zanjado.