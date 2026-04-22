Catalá dice que el "lamentable" servicio de Cercanías afecta al tráfico en València y pide al Gobierno un plan de choque

La alcaldesa de València, María José Catalá, en una reciente comparecencia ante los medios de comunicación. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que el servicio "lamentable" que presta la red ferroviaria de Cercanías afecta al tráfico de la ciudad, al tiempo que ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez la puesta en marcha de "un plan de choque inmediato de inversiones" para mejorarlo.

En declaraciones a los medios tras asistir a la sesión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, la primera edil ha lamentado que "el pésimo funcionamiento del servicio público de Cercanías de Renfe derive en que más personas tengan que coger su vehículo privado para desplazarse para trabajar, provocando que se colapsen los accesos y salidas de la ciudad".

La alcaldesa ha denunciado además "el problema" a raíz de unas obras que van a provocar una reducción de los trenes de Cercanías, un tema "que es interesante y del que, seguramente, la delegada (del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé), no hable porque cobra más de 100.000 euros para ser líder de la oposición".

Sobre esta cuestión, la primera edil ha pedido a Renfe que si hay una reducción del servicio de Cercanías, "haya una alternativa de autobuses suficiente para la gente de Xàtiva, de Moixent o de Alzira que vienen a trabajar a València".

"TRENES EN UNA SITUACIÓN NO CORRECTA"

Por otro lado, ha considerado "absolutamente lamentable que todos los trenes nuevos que está adquiriendo Renfe vayan a Madrid y Barcelona, y ninguno a València, cuando además hay informes que acreditan que hay trenes en una situación no correcta".

"Todos los trenes nuevos van a Madrid y Barcelona. A València van a llegar los reciclados de Madrid", se ha quejado la responsable municipal, que ha solicitado al Ministerio de Transporte un "trato justo" para València en el reparto.

En este punto, ha mostrado su preocupación por el hecho de que no lleguen a València convoyes de trenes nuevos, "cuando estamos teniendo una legislatura en la que estamos viendo el mal estado de la infraestructura viaria" en líneas de Cercanías y de larga distancia".