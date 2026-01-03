Catalá dice que "llegó la hora de la libertad" en Venezuela y espera una transición "pacífica y democrática"

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha proclamado este sábado que "llegó la hora de la libertad" en Venezuela, al mismo tiempo que ha hecho hincapié en que el pueblo venezolano "merece un proceso de transición pacífico y democrático".

De esta manera se ha manifestado Catalá, en un mensaje publicado en su perfil de 'X', después de que el Gobierno de Venezuela haya denunciado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira.

Catalá, además, ha subrayado que hoy piensa en todos los venezolanos "que han tenido que huir de su tierra, muchos de ellos vecinos de nuestra ciudad". "Con prudencia y determinación, llegó la hora de la libertad", ha remarcado la primera edil.

La 'popular' se ha hecho eco del comunicado publicado en 'X' de la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien ha celebrado este sábado la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, por parte de EEUU, asegurado que ha llegado "la hora de la libertad" para Venezuela y reclamado al Ejército venezolano que reconozca a Edmundo González como presidente del país.

"Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano, que merece un proceso de transición pacífico y democrático", ha sentenciado Catalá.