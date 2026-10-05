Catalá, sobre 9 d'Octubre y la acampada: "No tengo intención de suspender, aplazar o cambiar de ubicación ningún acto"

Personas acampadas en la Plaza del Ayuntamiento, a 5 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este lunes, en relación con la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad y la celebración de los actos previstos por el 9 d'octubre, Día de la Comunitat Valenciana, que incluyen el disparo de una 'mascletà', que no tiene intención "de suspender, aplazar o cambiar de ubiación ningún acto" si bien espera que, al igual que sucedió con el Corpus y la acampada docente en la Plaza de la Virgen, "con respeto, todos nos podamos entender".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras el acto de entrega de los Honores y Distinciones de la Ciudad 2026 con motivo del 9 d'Octubre, al ser preguntada por si la acampada va a afectar a alguno de esos actos. "Yo espero que no, sinceramente porque tenemos el 750 aniversario el fallecimiento de Jaume I y este año es muy especial", ha dicho la primera edil.

Con motivo de esta efeméride, Catalá ha subrayado que hay "muchísimos actos" en la Plaza del Ayuntamiento y ha recalcado que, por este motivo, va a solicitar a la Delegación de Gobierno "que haga todo lo posible para que los actos se celebren con absoluta normalidad".

"No tengo la intención de suspender, aplazar, demorar o cambiar de ubicación ninguno de los actos que se celebran con motivo de nuestro día grande. Es el día de los valencianos y los valencianos debemos ser respetados en nuestra historia, en nuestra tradición y en nuestra identidad", ha añadido.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

A su juicio, "creo que con respeto todos nos podemos entender" y, como ejemplo, ha dicho que "ya lo hicimos en la celebración del Corpus y espero de verdad que así sea". "Pero efectivamente soy muy consciente y así le voy a remitir a la Delegación de Gobierno cuáles son las competencias y cuáles son sus competencias", ha señalado.

"Aquí, al igual que en Madrid y que en todas las ciudades de España, es el Cuerpo Nacional de Policía el que tiene que responsabilizarse de una concentración no autorizada y velar para que los actos del 9 d'Octubre se celebren con absoluta normalidad", ha apuntado Catalá, quien ha resaltado que aportará "cuantos informes de seguridad sean oportunos para que se proceda a todas las cuestiones que se necesiten para celebrar con absoluta normalidad el 9 d'Octubre".

DIÁLOGO

Por su parte, la síndica de Compromís en el consistorio, Papi Robles, ha puesto en valor la "valentía de todas las personas que están defendiendo en la Plaza del Ayuntamiento el derecho a una vivienda digna" y ha subrayado que se está organizando "de manera pacífica y dialogada".

Por ello, ha aconsejado a la alcaldesa que "dialogue" con las personas acampadas. "Que baje a la calle, que hable con quien se ha organizado ahí abajo, que conozca sus reivindicaciones y explore si hay posibilidades de llegar a acuerdos", ha manifestado y ha añadido que la ocupación de la calle por el derecho a la vivienda "siempre debe estar por encima de cualquier otro acto".

A su juicio, está "convencida" de que las personas organizadas en la acampada "están dispuestas a entenderse para que todo el mundo pueda circular". "Pero no lo olvidemos: el 9 d'Octubre es un día fundamental para los valencianos y las valencianas, y este año debe estar presente una realidad tan urgente como la que vivimos: que no podemos vivir en València, que no podemos vivir en nuestro propio territorio", ha expuesto.

"Todas y cada una de las personas que tenemos el privilegio de estar en primera línea de la política debemos defender lo que la gente necesita. Y todas las que pisamos la calle necesitamos una vivienda digna por encima de cualquier lógica especulativa", ha sostenido.

Según la portavoz de la coalición, "esto es lo que se está visualizando hoy en la acampada de la Plaza del Ayuntamiento, lo que se ha visualizado este fin de semana: la gente nos pide a gritos que demos respuesta a la crisis de acceso a la vivienda. Y nosotros, como representantes políticos, solo tenemos una opción: darle respuesta".

Así, ha abogado por "topar los precios del alquiler, plantar cara a los especuladores y hacer de la vivienda un derecho, de una vez por todas". "A nivel estatal, autonómico y municipal se tienen que adoptar todas las medidas necesarias para que esta crisis sea cortada de raíz", ha dicho, y ha reclamado "valentía política".

"Ellos y ellas nos lo están demostrando en la calle, luchando por sus derechos. Desde Compromís, total apoyo a esta acampada, a esta reivindicación, y nuestras manos a disposición de todos para hacer realidad el acceso a la vivienda", ha concluido.

Por su parte, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, ha pedido a Catalá que "tendría que, como mínimo, bajarse a escuchar lo que tiene que decir la gente que está acampada y defender, piense lo que piense, su derecho a estar allí". "Al final ser demócrata es defender el derecho que tienen otros a decir cosas que no nos gustan. Y yo creo que el Partido Popular tiene un problema con la democracia", ha indicado en declaraciones a los medios.

Sanjuán ve "muy preocupante" tener una alcaldesa de València que "cada vez que la población, los vecinos y vecinas de esta ciudad se manifiestan en el espacio público, pide que los desaloje la policía a golpe", ha dicho tras las declaraciones que ha realizado la primera edil.

A su juicio, "lo hizo con la acampada de profesores y profesoras y lo quiere hacer ahora con la acampada de jóvenes que están pidiendo algo tan básico como que se cumpla un derecho constitucional, que es el derecho a la vivienda".

"Yo no sé si la alcaldesa piensa que hay algo más importante que reivindicar en el Día de los valencianos y valencianas que precisamente que los valencianos y valencianas puedan tener una casa y quedarse viviendo en su ciudad cuando hay un derecho como el derecho a manifestación, que está en juego y es un derecho fundamental".

"Cuando hay un derecho como el derecho a la vivienda, que está en juego, y cuando estamos viviendo en estos momentos el problema social que hay, me parece frívolo que haya una alcaldesa que su principal preocupación sobre la acampada de vivienda en la Plaza del Ayuntamiento sea si se puede celebrar una 'mascletà'. Y creo que esa frivolidad retrata mucho donde tiene cada una de las prioridades", ha zanjado.