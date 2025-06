Catalá espera que las obras de Pérez Galdós tengan "mínimo impacto" y no renuncia a la desaparición del túnel

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha celebrado este lunes el inicio de las obras "transformadoras" de remodelación de las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta, que espera que tengan "el mínimo impacto posible sobre la ciudadanía", al tiempo que ha añadido que el Ayuntamiento "no descarta en absoluto" acometer en futuras fases del proyecto la desaparición del túnel.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios de comunicación tras el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, con motivo del arranque de las obras, que cuentan con un presupuesto de 23,9 millones de euros, afecta a una superficie de unos 100.000 metros cuadrados y más de 2 kilómetros longitudinales. La actuación se ejecutará en 14 meses y por fases, para mantener abierto el tráfico donde no hay obras.

La alcaldesa ha asegurado que se intentará "reducir al máximo posible el impacto" que los trabajos sobre los vecinos, y que por eso se han iniciado en el período estival. "Intentaremos que avancen con rapidez y que estén en un año aproximadamente", ha comentado.

María José Catalá ha apuntado que las obras se han adaptado al criterio del actual equipo de gobierno y "no renuncian ni mucho menos a la futura desaparición del túnel", pero "ese túnel no contaba con la financiación ni mucho menos con los estudios necesarios en este momento para poder abordar esa cuestión, que no descartamos en absoluto y que dejamos para una segunda fase de estas obras". La alcaldesa ha subrayado que sí se refuerza la seguridad sobre el túnel y "toda la parte del colector".

"LA MAYOR OBRA URBANA EN MÁS DE DOS DÉCADAS"

La primera fase de las obras se llevará a cabo en dos tramos de la zona afectada, en los extremos opuestos: el comprendido entre las calles San Vicente y Jesús y el delimitado entre el puente de Campanar y la calle Cartagena. En el primero de estos tramos se han iniciado hoy los trabajos, en el segundo empezarán el miércoles.

En palabras del concejal de Urbanismo, Juan Giner, "se trata de la mayor obra urbana que se realiza en más de dos décadas en la ciudad y se va acometer en un tiempo récord, en solo dos años, y por fases, para no cerrar por completo las avenidas al tráfico".

MOVILIDAD

Urbanismo coordina esta intervención junto a la Concejalía de Movilidad que dirige Jesús Carbonell. Mientras duren estos trabajos el servicio de transporte podrá circular por las dos avenidas en ambos sentidos y todos los vecinos y vecinas tendrán acceso a todos sus garajes.

Por lo que respecta a los itinerarios alternativos, se encuentran anunciados en toda la ciudad, con 45 carteles que informan de desvíos y cortes de tráfico, y otra señalítica variada, ubicada en el entorno de las obras y en diferentes puntos urbanos: portales, comercios, zonas de paso de la obra y paradas de la EMT que llevan incorporado un QR con el que los vecinos y vecinas pueden consultar, a través de una web, toda la información actualizada sobre la ejecución de las obras y los desvíos vigentes en cada momento.

Las dos avenidas van a tener pavimento fonoabsorbente, "que reducirá significativamente la contaminación acústica del tráfico". Con la intervención también se habilitarán tres zonas con parques infantiles y más de 6.800 metros cuadrados de zonas verdes con 60 especies distintas.

Asimismo, se eliminará carril bici, que hay en la actualidad, por uno segregado de 2,4 kilómetros y se instalarán 15 paradas de autobuses, todas ellas adaptadas, 8 y 7 encada una de las aceras". Además, la futura urbanización dispondrá de más pasos de peatones de los que hay en la actualidad al pasar de 24 a 26, lo que supone tener un paso de peatones cada 110 metros como máximo y el Ayuntamiento también renovará toda la iluminación de las dos avenidas con 265 luminarias, así como la semaforización y el alcantarillado.