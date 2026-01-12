Catalá, sobre la financiación autonómica: "Bernabé miente cuando dice que València recibirá más dinero"

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá,en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado este lunes que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad, Pilar Bernabé, "miente cuando dice que València recibirá más dinero" con el sistema de financiación autonómica presentado por el Gobierno, "porque va a haber menos dinero para la caja de la financiación local".

María José Catalá, en declaraciones a los medios este lunes durante una visita a las obras de una promoción pública de viviendas, ha señalado que la propuesta del Ejecutivo central "no va a suponer más dinero para la ciudad de València puesto que es una financiación pactada con un partido que es ERC, que solo piensa en beneficiar los intereses de una comunidad autónoma en detrimento de las demás".

"Por tanto, es una financiación a la carta con la que Pedro Sánchez intenta permanecer, no sé si uno o dos días más en su sillón, a cambio de dar todo a un partido que no piensa en el interés general y solo piensa en sus intereses electorales", ha apostillado.

La alcaldesa ha advertido que, "si se reparte la financiación autonómica sin fijar los criterios para la financiación local, los municipios van a recibir menos, y eso va en contra de la autonomía local". "Hay una caja común y todo lo de más que se aporta a la financiación autonómica se detrae de lo que queda, y lo que queda es lo que le toca a los ayuntamientos", ha expuesto.

En ese sentido, ha criticado que el borrador presentado por el Gobierno "no supone más dinero para ningún municipio español, ya que todo lo que se aporta al sistema autonómico luego deja menos saldo y menos posibilidades a la financiación local". Así, la también portavoz del Grupo Popular de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha comentado que se ha reivindicado desde dicha institución abordar la financiación local junto a la autonómica.

"Y yo ya dije en su día que, si esto se producía, los ayuntamientos españoles debíamos alzar la voz porque aquí hay un conflicto de competencia en la autonomía local, ya que no nos va a permitir continuar con nuestra labor, con nuestra gestión, con menos recursos de los que tenemos", ha agregado Catalá.

"EN CONTRA DE LOS INTERESES DE VALÈNCIA"

Así, se ha vuelto a referir a Pilar Bernabé para aseverar que, "a veces, es muy difícil representar a Sánchez e intentar representar a València", ya que "en este caso, cuando representas a Sánchez, vas en contra de los intereses de València y eso es lo que le ha pasado a la señora delegada del Gobierno".

"La delegada del Gobierno hace de vocera de Sánchez y a mí me parece bien que todos los delegados hagan su labor de delegados de Sánchez, pero miente cuando dice que València recibirá más dinero porque València recibirá menos dinero, porque va a haber menos dinero para la caja de la financiación local", ha insistido Catalá.

La alcaldesa ha subrayado que "el municipalismo necesita que se aborde de una vez la financiación local" y que "no vale pactar con Junqueras una financiación a la carta dejando fuera a todos los municipios españoles". "Quien no entienda esto no entiende lo que es el municipalismo y no entiende los intereses de València y del municipalismo en general español", ha agregado.

CAPITALIDAD

Por otro lado, preguntada por si va a pedir que se apruebe la carta de capitalidad de la ciudad de València, la alcaldesa ha comentado: "Es un objetivo que yo siempre he dicho que defiendo y que, desde luego, he transmitido y he podido comentar con el presidente de la Generalitat", Juanfran Pérez Llorca.

En ese sentido, Catalá ha remarcado que sus declaraciones tras la reunión con Llorca sobre que València recibiera el peso que merece "no fueron palabras elegidas al azar".

No obstante, ha insistido en que "en este momento" lo que le "preocupa mucho" tanto como alcaldesa de la tercera capital de España como por su portavocía en la FEMP es el modelo de financiación autonómica por el que "los municipios vamos a recibir menos recursos". "Tengo que levantar la voz en este momento porque es un momento preocupante para el municipalismo", ha señalado.