Catalá insiste en coordinar con Delegación la "recuperación de la normalidad" en la plaza tras un mes de Acampada

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha insistido este miércoles en la necesidad de "trabajar de forma coordinada con Delegación de Gobierno" el proceso de "recuperación de la normalidad" en la plaza del Ayuntamiento después de que se haya cumplido un mes desde que está instalada allí la Acampada por el derecho a la vivienda. Además, ha subrayado que hace "todo lo posible" para que los comerciantes puedan desarrollar la campaña de Navidad en este enclave del centro de la ciudad.

"Llevamos un mes con la acampada. Pienso que el derecho fundamental ha sido suficientemente ejercido. Es momento de ir trabajando de forma coordinada con la Delegación de Gobierno para que esto que ha pasado en Madrid, que es que ya evidentemente se defina esta situación, pase en València y, de alguna forma, recuperar la normalidad en una campaña muy importante para el comercio de proximidad", ha dicho en alusión a que la Acampada de Madrid ha sido desalojada esta semana.

Así lo ha manifestado a los periodistas al ser preguntada por si tiene conocimiento de que los acampados han emplazado al Ayuntamiento y a otras administraciones a una mesa de negociación este jueves, que según ella no le consta.

"Yo siempre insisto en lo mismo: las cosas no pueden conseguirse por la fuerza ni haciendo una acampada irregular, no autorizada, porque las personas, con normalidad, las personas habituales en València, las personas que solicitan la plaza, tienen un permiso de vía pública, pagan sus tasas, cumplen la norma... Y yo creo que las cosas se consiguen con los trámites y los cauces legales y habituales. Y la democracia tiene sus procesos", ha mantenido.

Catalá ha asegurado que ella es "absolutamente sensible" a las reivindicaciones de los acampados ante la necesidad de vivienda, pero ha remarcado que "no es algo que dependa solo de València", ya que también ha indicado que hay acampada en otras ciudades españolas. "A veces tengo la sensación de que es un tema que va, no sé, dirigido a mí, pero, con todo el cariño, el problema de la vivienda en España no lo puede resolver solo la alcaldesa de València", ha enfatizado.

Y ha incidido: "Es un problema que trasciende a nuestras competencias, que va más allá. Sinceramente, creo que estaría bien que a esa apertura de diálogo y esa negociación también se invitara a alguien del Gobierno de España, digo yo, ya que el problema es nacional y la acampada está aquí, está en Galicia, está en otras ciudades españolas... Si no, pues parece algo tendencioso, no quiero pensarlo, sinceramente".

EN CONTACTO CON LOS COMERCIANTES

Cuestionada por la preocupación de los comerciantes ante la cercanía de la campaña de Navidad y por si se va a volver a reunir con ellos, ha indicado que ha contactado por teléfono antes de realizar estas declaraciones y lleva "todos los días hablando con ellos". "La semana pasada hablé todos los días con ellos, esta semana también, y estoy velando por que ellos puedan cumplir y desarrollar esa campaña con normalidad. Y estoy haciendo todo lo posible", ha subrayado.

La primera edil ha recordado que el mes pasado realizó un requerimiento previo a acciones judiciales a Delegación de Gobierno, a lo que se le "contestó con una sentencia del TSJ de Madrid de que se tenía que cumplir el derecho fundamental".

"Un mes después; es decir, ayer, le recordé a Delegación de Gobierno que, tal y como ha dicho la Delegación de Gobierno de Madrid, ya se ha ejercido el derecho fundamental y ahora ya es momento de ponernos a trabajar", ha zanjado.