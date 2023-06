Catalá insiste en crear para la Marina un ente con Ayuntamiento, Consell y Puerto y "dar estabilidad"

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha insistido este martes en su idea de crear para la gestión de la Marina un ente formado por el Ayuntamiento de la ciudad, el Gobierno valenciano y el central a través del Puerto y ha destacado la necesidad de "dar estabilidad" a la actividad que se desarrolla en este espacio y a los concesionarios que trabajan en ella.

Catalá se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión que ha mantenido con el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y presidente de Boluda Corporación Marítima, Vicente Boluda, preguntada por el futuro de la Marina y el organismo que se ha de conformar para gestionarla tras la disolución del Consorcio Valencia 2007.

"Ya dije en su día que creía que el futuro de la Marina, y el futuro tras la disolución del consorcio, pasaba por un ente del que formaran parte las tres administraciones competentes: el Puerto, por supuesto; la Generalitat, porque tiene la competencia en la lámina de agua, y el Ayuntamiento de València, por razones evidentes, porque eso es terreno de la ciudad", ha expuesto.

María José Catalá ha comentado que se está esperando "la toma de posición del próximo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para poner en marcha" el proceso hacia la constitución de ese nuevo organismo e iniciar el trabajo en ese sentido.

La primera edil ha mostrado la voluntad de mantener a través de ese ente "una interlocución muy clara" entre sus componentes y los concesionarios de la Marina, así como su intención de que "el Ayuntamiento de València tenga una posición de mucha fortaleza".

"Aquí no va a volver a pasar lo de Feria Valencia, donde perdimos la capacidad de interlocución y posiciones en una de las instituciones más importantes de esta ciudad, la institución ferial", ha añadido respecto al papel del Ayuntamiento. "Aquí eso no va a volver a pasar conmigo, no va a volver a pasar eso", ha añadido.

La alcaldesa ha indicado que se debe "trabajar para dar estabilidad a los concesionarios y resolver jurídicamente un problema que lleva dos años enquistado por la falta de diligencia del anterior gobierno".

Preguntada por si el nuevo órgano gestor de la Marina asumirá a los trabajadores del anterior consorcio, la responsable municipal ha afirmado que "hay muchos problemas que no se están resolviendo, que no se pueden resolver por la indefinición jurídica del organismo que gestiona la Marina".

"Los trabajadores, las concesiones, los concesionarios, los proyectos que hay pendientes, las inversiones que vienen a la Marina, los proyectos como Marina de Empresa y otros que están ahí y que quieren despegar y seguir adelante", ha mencionado.

Catalá ha asegurado que para ella es "una prioridad" la Marina y ha apuntado --como dijo en su toma de posesión como alcaldesa, ha precisado-- que le "preocupa y mucho". "Por tanto, va a ser una de las primeras cuestiones que ponga en marcha", ha manifestado.

REVISIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Asimismo, preguntada por si a corto plazo habrá una nueva persona responsable de la Marina, la primera edil ha respondido que "ahora mismo" se están "revisando todos los organismos autónomos, todas las direcciones". No obstante, ha aseverado que ha habido "un cambio de gobierno" y ha señalado que "es muy posible que en todos estos organismos autónomos cambien las personas, los interlocutores".

"Vamos a revisar todos, uno a uno, y vamos a ver, porque nosotros valoramos en primer lugar la profesionalidad y la experiencia", ha añadido, aunque ha reiterado que "es muy probable que en todos los organismos autónomos, durante los próximos meses, haya cambios".

Respecto a si ya tiene en mente alguna persona concreta para dirigir la Marina, María José Catalá ha añadido que "eso ya es mucho pedir". "Creo que lo primero es empezar a trabajar, que el equipo de gobierno lo está haciendo con los técnicos, y a partir de ahí buscar a los mejores profesionales", ha concluido.