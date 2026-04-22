Catalá lamenta la falta de avance en el túnel de Serrería: "Empiezo a pensar que el ministro Puente no tiene palabra"

Archivo - Obras del canal de acceso. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha lamentado la falta de avances en las obras del túnel de Serrería y ha dicho que "empieza a pensar" que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "no tiene palabra y evidentemente mintió porque no tiene ningún interés en desarrollar ese proyecto que es emblemático para la ciudad".

Así lo ha aseverado la primera edil, tras el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, al ser preguntada por los medios por si hay alguna novedad respecto a esta actuación.

"Lamentablemente no", ha dicho Catalá, que ha señalado que desde el consistorio "se ha solicitado reiteradamente reuniones con el Ministerio, pero no ha contestado".

"A mí me dijo en dos ocasiones el ministro Óscar Puente que íbamos a hablar sobre el proyecto, que le parecía que era razonable empezar a trabajar sobre el soterramiento y que había distintas opciones que tenían que ser valoradas. Y hoy es el día que empiezo a pensar que el ministro no tiene palabra y que, evidentemente, me mintió directamente porque no tiene ningún interés en desarrollar ese proyecto que es emblemático para la ciudad", ha manifestado.

La dirigente municipal ha recalcado que es una obra que "requiere la ciudad y que en este momento supone una cicatriz ferroviaria para la València y para un entorno en pleno momento de expansión" con la tramitación del PAI del Grau.

Aquí ha insistido en su petición de reunión con Puente y ha agregado: "Yo siempre esperaré hasta el último minuto que él cumpla con su palabra, que sea una persona de palabra y que nos llame y nos convoque para poder adelantar en ese proyecto".

"NI UNA NOTICIA" DE LA CIUDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

Por otra parte, e interrogada por si en algún momento se ha hablado de la Ciudad de la Industrialización de la Construcción que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de València, la alcaldesa ha dicho que "ni una sola noticia, ni una llamada, ni un correo".

"Absolutamente nada y el Consejo de Administración nunca se ha abordado ese tema", ha zanjado.