La alcaldesa y cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Valencia, María José Catalá, - PP

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa y cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Valencia, María José Catalá, ha visitado esta domingo la carpa informativa instalada por el PP de la ciudad donde ha pedido concentrar el voto en Alberto Núñez Feijóo a "todo aquel que quiera cambiar las cosas" porque España "no necesita un presidente indolente" como Pedro Sánchez.

"Las mujeres, las madres, que queremos volver a recuperar un Gobierno serio, un Gobierno que apueste realmente por las mujeres, tenemos que concentrar el voto en Alberto Núñez Feijóo, porque el Gobierno de Sánchez las ha desprotegido con pulseras antimaltrato que fallaban, con leyes que ha dejado en la calle a violadores y agresores, y con Ministerios que destinaban el dinero público a otras cosas" ha añadido Catalá.

Preguntada por el "éxito" de ayer del el mitin de Feijóo en la Plaza de Toros, ha afirmado que "fue una demostración importante de ánimo y de ambición de que vamos a ganar, de que vamos a sacar a Sánchez de la Moncloa pero no podemos confiarnos, hay que ir a votar todos el 29 de noviembre a Feijóo".

Asimismo, la candidata del PP ha declarado que "Feijóo ayer demostró que será un presidente con liderazgo y que estará centrado en los problemas de la gente, que estará al pie del cañón y que presidirá un Gobierno serio y centrado en la gestión".

En este sentido, ha contrapuesto la "indolencia" de Pedro Sánchez: "Lo dijo Feijóo en el debate, y yo insisto en ello. Feijóo nunca se pondría a bailar días después, de que hubiera un accidente ferroviario con tantos fallecidos, computable a la falta de mantenimiento del sistema ferroviario español. Eso no pasaría con Feijóo, pero pasa con Pedro Sánchez. Se dedica a bailar, es su respuesta. Pues a mí me parece que un presidente indolente no es lo que necesita este país".