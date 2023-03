Catalá pide a Sánchez ayudas rápidas para los afectados por el incendio de Castellón "y no una foto"

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPCV, María José Catalá, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldo para los afectados por el incendio de Villanueva de Viver, "ayudas que se paguen pronto y medios de prevención y no una foto".



Catalá se ha pronunciado así con motivo de la visita de Sánchez al incendio de Villanueva de Viver. "No espero mucho del presidente del Gobierno hoy en la Comunitat", ha señalado la secretaria general del PPCV. "Si va a hacer igual que cuando viene a Valencia, que trae ministros a poner en marcha las obras del canal de acceso y dos meses después no hay ni una máquina allí, pues más vale que no venga a hacerse la foto", ha manifestado.



La secretaria general ha destacado el "esfuerzo" por parte de los medios de extinción de incendios en los trabajos durante estos días. "Desde el PPCV enviamos toda la fuerza del mundo a todos los vecinos que han tenido que salir de sus casas, a todos los alcaldes que les están atendiendo y a los bomberos y todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que están trabajando en esa extinción. Ellos son los verdaderos protagonistas de la jornada de hoy y no Pedro Sánchez", ha señalado.



Catalá ha recordado que "desde 2017 los alcaldes de las zonas más boscosas llevan alertando de las malas políticas de prevención que se han desarrollado en la Comunitat". "De hecho --ha manifestado-- en escaso tiempo hemos sufrido dos verdaderas tragedias ecológicas, como el incendio de Bejís y el que estamos sufriendo estos días”.



"El Gobierno de Ximo Puig ha ejercido una política de no hacer ni dejar hacer en materia de prevención y ha resultado un verdadero fracaso por el que debe asumir su responsabilidad. La prevención de los incendios ha tenido un resultado absolutamente nefasto y a los hechos me remito", ha indicado.