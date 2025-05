Catalá, sobre la posibilidad de suceder a Mazón: "Debo quedarme en el Ayuntamiento de València"

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, preguntada por si su proyecto político contempla ser presidenta de la Generalitat, al ser apuntada como sustituta del actual 'president', Carlos Mazón, ha subrayado que la capital del Túria es su "objetivo" y su "proyecto político de referencia", por lo que defiende que su cargo está en la casa consistorial de la ciudad: "Desde mi punto de vista, y si los valencianos así lo desean, debo quedarme en el Ayuntamiento de València".

La primera edil se ha pronunciado en estos términos este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la toma de posesión de Ángel Albendín como comisario jefe de la Policía Local de València.

"Creo que en el consistorio se está haciendo un trabajo que resulta necesario para la ciudad. Y por tanto, la verdad es que no contemplo ese escenario. Contemplo el escenario de seguir siendo alcaldesa de València", ha sentenciado.

Respecto a sus valoraciones sobre si un posible sucesor a la presidencia de la Generalitat sería el actual secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, la primera edil ha dicho que "el 'president' de la Generalitat es Carlos Mazón y el presidente del PPCV es Carlos Mazón".

"No voy a entrar en esas especulaciones. Es innecesario cuando el partido no ha abierto un debate, ni mucho menos, sobre la sucesión. Por tanto, no voy a participar en esas especulaciones", ha zanjado.