Catalá promete respaldar económicamente y visibilizar 'Vacances en pau' para que "haya muchas más familias"

VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha comprometido a respaldar económicamente el proyecto 'Vacances en Pau' y a darle la visibilidad "oportuna" para que "haya muchas más familias". "Hacemos un llamamiento a la sociedad valenciana para que reflexione si en algún momento de su vida es oportuno o pueden dar este gesto de solidaridad y acogida", ha expresado.

Así se ha pronunciado este lunes Catalá durante el acto de recepción a las niñas y niños saharauis acogidos en el programa 'Vacances en Pau' en su edición de 2023, en el que también han participado la concejala de Bienestar Social, Marta Torrado, y otros miembros del equipo de gobierno.

En este sentido, ha incidido en que el Ayuntamiento "hará todo lo que sea necesario institucionalmente" y ha reiterado que también "hace falta que la sociedad valenciana continúe con esa labor de solidaridad". "Es el acto más bonito de esta semana y estoy muy contenta", ha expresado.

Catalá ha dicho a los pequeños que "son los mejores representantes de la causa saharaui" y que su presencia "es una de las mejores maneras de visibilizar el conflicto y de volcarse con los que más lo sufren, los niños".

La primera edil ha señalado que con esta iniciativa "no sólo se evita que pasen temperaturas extremas en sus campamentos, sino también durante esta estancia lo que hacen es, con las familias valencianas, muchas pruebas diagnósticas, muchas pruebas médicas y por tanto vuelven a los campamentos con problemas de salud resueltos o con un diagnóstico y con unas pautas para poder ir resolviéndolos durante el año".

"Han venido unos 30 niños aproximadamente, entre la ciudad y la provincia", ha destacado Catalá, quien ha resaltado que "se ha hecho el acto este lunes porque algunos niños han tenido problemas de llegada, se retrasó la documentación".

Igualmente, ha destacado que València "es una tierra solidaria" y ha agradecido a todas las familias que, "verano tras verano, acogen a niños y niñas saharauis procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf, para ayudarles y garantizarles un verano en paz".

"NIÑEZ NORMAL"

Por su parte, el representante de la Delegación Saharaui para la Comunitat Valenciana, Mohamed Al Mamun Ahmed, ha agradecido a la alcaldesa que "mantenga la puerta abierta del Ayuntamiento de València al programa" y ha indicado que el pueblo saharaui "aspira a que se respete la legalidad internacional". "Queremos que nuestros niños tengan una niñez normal", ha afirmado.

El padre de acogida de uno de los niños, que tiene nueve años, ha expresado que la adaptación "ha sido bastante fluida", pues es la segunda vez que acogen al menor y durante el año mantienen contacto por WhatsApp o por teléfono.

"Su hermanita ya vino el año de antes de la pandemia, pero como llegó la Covid-19, ese año no hubo programa y ella no pudo repetir porque cuando tienen ya 11 o 12 años ya no pueden", ha indicado. Igualmente, ha añadido que "va todo muy bien" porque, "pese a no tener hijos", son maestros: "Estamos trabajando todo el día con niños".

Otra de las madres de acogida de un niño también de nueve años ha señalado que es la primera vez que su familia participa en este proyecto, pero es la segunda vez del menor.

Para ella, la experiencia es "maravillosa": "No paro de difundir al resto de familias de mi entorno que se animen y que ayuden porque es una forma muy sencilla de ayudar y de dar un presente y un mejor futuro a estos niños".

Además, ha indicado que desde la asociación se organizan diversas actividades para todas las familias como excursiones a Aquarama, asistir a partidos de fútbol o ir al observatorio de estrellas de Sagunt.

'VACANCES EN PAU'

El proyecto 'Vacances en Pau', que cuenta ya con 26 años de historia, es un programa de acogida familiar temporal, organizado por la ONGD Al.Adala y la Delegación Saharaui para la Comunitat Valenciana. Pone el énfasis en cuatro aspectos "fundamentales": educativo, sanitario, social y lúdico.

La iniciativa acogerá este verano a un total de 97 menores de entre ocho y 12 años, que estarán hasta finales de agosto o principios de septiembre. De todos ellos, ocho serán acogidos por familias de la ciudad de València y 30 en otros municipios de la provincia.

Esta acción solidaria "no sólo busca difundir la causa saharaui y evidenciar la situación de la población que vive en estos territorios", sino que "trabaja en mejorar la salud de los niños y niñas mediante revisiones y diagnósticos previos, proporcionarles una nutrición equilibrada durante su estancia estival, así como establecer lazos de unión entre familias acogedoras valencianas y familias saharauis".