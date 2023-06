Catalá reitera que la solución para el Sidi Saler no es derribar y busca una que sea acorde con vecinos y entorno

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha reiterado este jueves que la solución para el edificio del antiguo hotel Sidi Saler, situado en la playa de El Saler y en el entorno del parque natural de la Albufera, no es derribarlo. Asimismo, ha destacado que busca una salida que sea acorde con lo que piden los vecinos de la zona y con el entorno en el que se ubica esta infraestructura.

Catalá se ha pronunciado así en su visita al mercado de Russafa, preguntada por el futuro del Sidi Saler y por las declaraciones del exedil de Ecología Urbana y miembro de Compromís, Sergi Campillo, que este miércoles señaló que el inmueble está "fuera de ordenación sustantiva".

Campillo apuntó que la licencia del antiguo hotel "caducó porque llevaba más de dos años sin actividad" y expuso que esta "no es recuperable de ninguna de las maneras" en respuesta a la primera edil, que aseguró que buscará "con la propiedad" del edificio y con "los vecinos" de la zona "un proyecto" para él que "se ajuste al entorno".

"Yo lo que he dicho siempre sobre el Sidi Saler es que la solución para mí no es el derribo", ha precisado María José Catalá, que ha comentado que "esa decisión se adoptó" ya "con el polideportivo" de El Saler "y no resultó favorable ni para los vecinos ni para el entorno".

La responsable municipal ha aseverado que "hoy en día lo que es el antiguo polideportivo es un lugar de ruinas, de desperfectos, de suciedad". "No ha sido una buena decisión, ni para el entorno, ni para los vecinos, ni para nadie", ha insistido.

Así, ha manifestado que "la cantidad de ruinas y, sobre todo, de problemas que puede generar un derribo es mucho mayor que buscar una solución adaptada al entorno" en el que se encuentra el Sidi Saler.

La alcaldesa ha añadido que está "trabajando con los técnicos municipales para encontrar una solución". "El antiguo gobierno municipal --el formado por Compromís y PSPV-- decía que no por sistema. Yo nunca digo no por sistema, yo lo estudio", ha apostillado.

En esta línea, María José Catalá ha agregado: "si puede ser, y yo creo que puede ser, daremos una solución que coincida con lo que quieren los vecinos y con el entorno".