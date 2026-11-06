Catalá reprocha que Mónica Oltra "presupone y dice cosas sobre las que no tiene ni idea"

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, atiende a los medios (archivo) - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha respondido a las declaraciones en las que la candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra, calificó de "fraude" que tanto la primera edil como la candidata socialista, Pilar Bernabé, sean las cabezas de lista al Congreso para las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Me parece que Mónica Oltra presupone y dice cosas que sobre las que no tienen ni idea, porque luego a mí nunca me ha preguntado sobre esa circunstancia", ha manifestado la alcaldesa, a preguntas de los medios este viernes.

Catalá ha añadido que lo que sí sabe ella sobre Oltra es que "no tiene ninguna intención de vivir en la ciudad de València, pero dice que quiere presentarse a ser alcaldesa de València". "Eso obviamente sí que me parece un fraude", ha apuntado.

La alcaldesa considera "especialmente" que es un "fraude" el hecho de que Compromís se presente los comicios en una alianza de partidos que incluye a Esquerra Republicana, ya que esta formación tiene "una teoría que es una falta de respeto a los valencianos como son los Països Catalans".

"Eso es un fraude básicamente a los valencianos y sobre todo a su identidad. Y eso desde luego no es una opinión, no estoy presuponiendo nada como hace ella. Es una gran verdad", ha añadido.