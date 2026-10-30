Catalá retira de redes el vídeo en el Ayuntamiento para anunciar su candidatura al 29N tras ordenarlo la Junta Electoral

La alcaldesa de València, María José Catalá, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona de València ha estimado la denuncia presentada por el PSOE contra la alcaldesa de València, María José Catalá, por "utilizar las dependencias de la Alcaldía para grabar un vídeo electoralista que publicó el pasado viernes en sus redes sociales". Tras la resolución, la primera edil ha retirado la publicación, con la que anunció que encabezaba la lista por Valencia al Congreso de los Diputados en los próximos comicios del 29N.

En su acuerdo, fechado el 29 de octubre, la Junta Electoral estima la queja en cuanto a que "no se puede utilizar las dependencias municipales aunque su publicación lo haya sido únicamente en cuentas personales de las distintas redes".

El organismo --que no considera necesario abrir un expediente sancionador al haberse dado la publicidad desde una cuenta particular-- requiere a Catalá que "se abstenga de utilizar dependencias públicas tal como se establece en los artículos 50 Y 53, así como para que se retire dicha publicación en caso de que no se hubiera hecho ya".

Por su parte, en un comunicado, el PSPV de València ha recalcado que "la Alcaldía no es un plató electoral del Partido Popular, sino una institución que representa a todos los valencianos y valencianas y que no puede ponerse al servicio de los intereses electorales de quien la gobierna".

Los socialistas han advertido de que "ser alcaldesa no da derecho a utilizar las dependencias municipales para hacer campaña" y han lamentado que Catalá "confunda el Ayuntamiento con la sede del PP".

"Ha tenido que ser la propia Junta Electoral quien le recuerde que las instituciones públicas no están a su disposición para hacer propaganda electoral", han señalado.

"RESPETO A LA NEUTRALIDAD"

Finalmente, desde el PSOE aseguran que "se seguirá vigilando y denunciando cualquier utilización partidista de las instituciones y los recursos públicos para garantizar el respeto a la neutralidad institucional durante el proceso electoral". "El Ayuntamiento de València es de todos los valencianos y valencianas, no de María José Catalá", han concluido.

Sobre este asunto, en declaraciones a los medios antes del pleno municipal de este viernes, el portavoz del ejecutivo de Catalá, Juan Carlos Caballero (PP), ha asegurado que su partido irá "atendiendo caso a caso las resoluciones de la Junta Electoral".

"Cuando haya que recurrir o alegar, lo haremos y, cuando no sea así, desde luego, cumpliremos. Nosotros estamos centrados en lo que estamos centrados, que es que hoy justamente aprobamos los presupuestos", se ha limitado a decir al ser preguntado por la resolución de la Junta Electoral.