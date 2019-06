Català será "implacable" en la oposición pero pide "elevar el nivel": "Practiquemos la esgrima y no el boxeo"

Publicado 15/06/2019 16:56:04 CET

Giner critica que Ribó "aproveche su mínima ventaja para seguir haciendo una València a su medida" y Vox avisa: "Nos van a tener muy cerquita"

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Català, ha aseverado que la formación será "leal" al consistorio pero que serán una oposición "implacable, persistente, perseverante y dura, muy dura", al tiempo que ha defendido "elevar el nivel de la política local": "Practiquemos la esgrima en el terreno político y no el boxeo", ha exhortado.

Así se ha expresado Català durante su intervención en el pleno de constitución de la corporación local, en el que ha explicado que los concejales y concejalas de este grupo defenderán "un programa político basado en la libertad, en la igualdad, en el fomento de oportunidades, en la creación de ocupación, en el apoyo a los emprendedores y a la investigación, en la lucha por las desigualdades".

"Y lo quiero dejar muy claro: en la defensa de nuestra lengua- el valenciano, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones", ha resaltado "con orgullo y sin complejos".

María José Catalá ha pedido al equipo de gobierno "que gobierne con altura de miras, para todos y para todas, que sean tolerantes con quienes no piensan como ellos", y ha ofrecido sus oídos y su voz "para escuchar y defender a los que más nos necesitan".

La portavoz 'popular' ha instado al resto de grupos a "elevar el nivel", por lo que ha pedido: "no pulvericemos la presunción de inocencia con fines únicamente electoralistas, no teatralicemos los pactos en búsqueda de elevar egos y protagonismos políticos, no patrimonialicemos valores como la igualdad, el progreso o la libertad porque son valores de todos y no de unos pocos".

"Y no destruyamos personalmente al adversario. Ganemos los debates desde las ideas y desde las propuestas. Vencer y convencer pero respetando siempre al adversario", ha manifestado.

NEGOCIACIONES ENTRE COMPROMÍS Y PSPV: "CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA"

Al respecto de las negociaciones entre Compromís y el PSPV-PSOE para llegar a un pacto de gobierno, Català ha considerado que estas han sido "muy elocuentes": "el preludio de una muerte anunciada, y ya se sabe señorías, que lo que mal empieza, mal acaba".

"Yo, desde luego, pese a mi cariño y consideración por el Rialto como exconsellera de Cultura del gobierno valenciano no hubiera elegido para lo suyo precisamente un teatro. Porque alguien podría decir, señorías, que lo suyo va a ser una función, una tragicomedia que cuando levante el telón va a estar a la altura de las óperas de Verdi, con traiciones y venganzas por doquier y un magnífico final operístico de esos que terminan con uno de los actores principales yacente en el escenario con un cuchillo a la espalda", ha manifestado.

GINER CRITICA LA "VISIÓN SECTARIA Y MONOLÍTICA"

En representación del Grupo Municipal Ciudadanos, su portavoz, Fernando Giner, ha manifestado su preocupación ante la visión "sectaria y monolítica de la ciudad que ha tenido el Equipo de Gobierno de la Nau", y ha reclamado encuentros de todos los grupos políticos municipales para tratar "asuntos de trascendencia, como la mobiltat, la seguridad y la ocupación".

El portavoz de Ciudadanos ha apuntado su visión sobre la organización del Ayuntamiento: "Nuestro programa propuso la creación de cuatro macroáreas para gestionar los retos estratégicos y que Valencia sea una gran capital cómoda y abierta. Cómoda para vivir y trabajar y abierta en el mundo, a la cultura y a los negocios, y por eso vayamos a trabajar", ha añadido.

JOSÉ GOSÁLBEZ (VOX): "NOS VAN A TENER MUY, MUY CERQUITA"

El primero en tomar la palabra ha sido el concejal de Vox José Gosálbez, que ha destacado que sus regidores "no han venido a servirse de los ciudadanos, sino a servir a los ciudadanos". Gosálbez ha alertado "no venimos a calentar sillones".

Asimismo, ha explicado que trabajarán "sin prisa pero sin pausa para hacer de Valencia, una ciudad mejor y para todos", y ha exhortado a Ribó: "Nos van a tener cerca, muy, muy cerquita, pisándoles los talones".

Al respecto, ha criticado la gestión del edil de Compromís, que, en su opinión "en lugar de solucionar problemas ha generado otros: como el caos circulatorio por los carriles bici, el ataque continuo al valenciano imponiendo el catalán o el poner trabas a las terrazas de bares y cafeterías".