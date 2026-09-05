Catalá, sobre la Spain Sail GP: "Volvemos a recuperar la capitalidad de los deportes náuticos" en València

La alcaldesa de València, María José Catalá, en la Spain Sail GP. - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha celebrado que la ciudad "vuelve a recuperar la capitalidad de los deportes náuticos" con la celebración del Spain Sail Grand Prix 2026.

"Es volver a la alta competición en deportes de vela, ser el epicentro de la vela este fin de semana, ser la capital internacional", ha señalado la primera edil en declaraciones a los medios de comunicación, en la mañana de este sábado, cuando ha asistido a la Marina, donde se desarrolla la competición.

Catalá ha aseverado que València tiene "el mejor campo de regata", así como "unas instalaciones espectaculares y una tradición de deportes náuticos de primer nivel". Por tanto, se ha mostrado "contenta" por "volver a recuperar esa capitalidad de los deportes náuticos".

La responsable del ejecutivo municipal ha subrayado que la competición ha generado un "muy buen" impacto en la sociedad valenciana porque la Spain Sail GP "es, de todas estas competiciones de vela, la más popular".

Catalá también ha explicado que, dada la ubicación del estadio, localizado muy próximo a la costa, hay "mucha gente pasea hoy" por playa y "puede ver todo el evento mejor que si estuviera en un barco desde el mar". "Eso a nosotros nos convenció de que el evento fuera popular, que el evento tenga una repercusión interesante, que cualquiera valenciano poder pasear hoy por la Malva-rosa y poder ver el evento".

En cuanto a la vela, la primera edil ha indicado que el equipo de gobierno "tiene que seguir haciendo un trabajo importante": "Estamos trabajando muchísimo también en intentar generar vocaciones entre los más jóvenes. Estamos desarrollando también un trabajo muy interesante en la escuela municipal de Náutica, mejorando las instalaciones".

Y ha concluido: "Es impensable que una ciudad que tiene este estadio no lo aproveche. Es impensable. Y pensamos que recuperar nuestra capitalidad internacional deportiva en materia de vela es interesante".

"CONFIANZA DE LA GENERALITAT"

Por su parte, el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha señalado "la confianza de la Generalitat en que la competición internacional de vela Sail GP será todo un éxito" y también ha reafirmado el "compromiso de la Generalitat con los grandes eventos deportivos que hacen crecer y superarse a la Comunitat Valenciana".

Durante la visita, Díez ha conocido la base del equipo español, conocidos como 'Los Gallos', al igual que María José Catalá, así como el área técnica del evento, el 'Race Stadium' y los diferentes espacios habilitados para la celebración de la prueba. Además, ha presenciado en directo el lanzamiento del barco del equipo español.

Las gradas principales instaladas tienen capacidad para albergar a cerca de 10.000 espectadores frente al mar. El vicepresidente segundo ha puesto en valor la dimensión organizativa del evento y la calidad de las infraestructuras desplegadas para su celebración. "Las instalaciones de SailGP demuestran la capacidad de la Comunitat Valenciana para albergar acontecimientos deportivos de primer nivel internacional, con una organización excelente y unos espacios preparados para ofrecer una experiencia única tanto a los participantes como al público", ha señalado.

Asimismo, José Díez ha destacado el atractivo del entorno en el que se desarrolla la competición. "La playa y el litoral de la ciudad de València constituyen un marco incomparable para la celebración de estas regatas. Pocas sedes reúnen unas condiciones tan destacadas desde el punto de vista deportivo, logístico y de proyección internacional como las que ofrece nuestra costa", ha afirmado.