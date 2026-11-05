Catalá sobre la visita de Sánchez a València: "¿De qué viene a hablar tras estos años de tanta desidia y mala gestión?"

Archivo - Pedro Sánchez (centro) junto a la alcaldesa María José Catalá (dcha) en una visita a València - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha preguntado "qué dirá" mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la gente en su visita a València: "¿De qué viene a hablar tras estos años de tanta desidia y mala gestión".

Catalá se ha pronunciado en estos términos en una entrevista concedida a À Punt radio, recogida por Europa Press, en relación a la visita de Pedro Sánchez a València.

La primera edil ha indicado que Sánchez llegará a València dos años después de la dana del 29 de octubre de 2024, "y el sistema de sensorización del Ebro no está en nuestra tierra", ha lamentado.

"Me planteo que dirá a la gente", ha dicho, para ironizar con si "hablará de las 600 viviendas en València que no han hecho y que prometieron; de infraestructuras hidráulicas que no hacen o de las no mejoras de barrancos por parte de la Confederación Hidrográfica".

Así, se ha preguntado: "¿De que viene a hablar a los valencianos? ¿Del soterramiento de vías, del túnel pasante?; ¿Qué viene a decirnos a los valencianos después de tanta desidia y mala gestión?".

Por otro lado, preguntada por las medidas que llevará a Madrid al encabezar la lista del PP al Congreso por Valencia, se ha referido a cuatro "necesidades urgentes": el soterramiento de Serrería; el túnel pasante, muy importante para el Corredor; un plan e inversión efectiva para Cercanías en la provincia de Valencia; e infraestructuras hidráulicas.

DESCARTA CANDIDATURA A GENERALITAT

Catalá, preguntada por si aceptaría convertirse en candidata a la Generalitat Valenciana, ha dicho que "no". "No hay ninguna circunstancia que me haga cambiar mi dirección política, que es la Alcaldía de València".

"Yo me volveré a presentar en mayo del año que viene a las elecciones por València porque nuestro proyecto no está acabado y queda mucho trabajo por hacer. Podemos conseguir más cosas positivas para la ciudad. En tres años hemos hecho lo que hemos podido pero no todo lo que queríamos". Y ha concluido: "Queda mucho trabajo por hacer y no me gusta dejarme nada por hacer. Me gustaría acabar este proyecto. Soy muy feliz como alcaldesa".