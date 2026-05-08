El catálogo del IVAM 'Habitar las sombras', finalista en los premios ADG Laus de diseño gráfico

Catálogo del IVAM 'Habitar las sombras' - GVA

VALÈNCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El catálogo editado por el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) con motivo de la exposición 'Habitar las sombras', que se exhibió en el museo valenciano del 25 de septiembre de 2025 al 18 de enero de 2026, ha quedado finalista en los premios ADG Laus de Diseño Gráfico y Comunicación Visual 2026. Los galardonados se darán a conocer en la gala que se celebrará en Barcelona el próximo 11 de junio en el Disseny Hub.

La publicación, diseñada por Iban Ramon y que está nominada en la categoría de 'Libro completo', es una revisitación fiel de la exposición en el IVAM, comisariada por Blanca de la Torre y Rosa Castells, según ha infomado la Generalitat en un comunicado.

La muestra reunió más de cien obras de artistas procedentes de los fondos del IVAM y el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) con el blanco y negro como protagonista. El ejemplar traslada la lógica espacial y narrativa de la exposición al formato editorial, sin renunciar a la lectura cómoda de los contenidos.

La publicación está dividida en tres bloques de texto que actúan como muros entre los cuatro ámbitos de la muestra e incluye fotografías de todas las obras de la exposición, reflejando el montaje y las relaciones visuales y discursivas entre las piezas, tal y como se planteaban en el espacio expositivo. El formato del libro, cómodo en mano, favorece la lectura. El papel se oscurece con cada idioma, acompañando el tránsito entre luces y sombras.

Los Premios ADG Laus fueron creados en 1964 por la ADG-FAD, la asociación de profesionales del diseño gráfico más grande y con más trayectoria en España. Son los galardones con más trayectoria y prestigio del sector en nuestro país, reconocidos como una herramienta indiscutible para divulgar la profesión y como un trampolín para la proyección de sus participantes. Además, se encuentra entre los diez certámenes de diseño gráfico más prestigiosos del mundo.