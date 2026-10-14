Catarroja abre los actos del segundo aniversario de la dana con la entrega de 1.300 medallas a efectivos de toda España

Catarroja inicia los actos del segundo aniversario de la dana con la entrega de 1.300 distinciones a policías de toda España - AYUNTAMIENTO DE CATARROJA

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) iniciará este viernes 16 los actos conmemorativos del segundo aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 233 fallecidos, con una ceremonia institucional en la que se concederán 1.300 medallas en reconocimiento a quienes participaron en las labores de emergencia, asistencia y recuperación del municipio.

El acto reunirá a representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de emergencia, administraciones públicas y colectivos procedentes de distintos puntos de España, junto con trabajadores municipales, entidades sociales y personas voluntarias que desempeñaron un papel fundamental durante los días posteriores a las inundaciones.

La ceremonia, en el pabellón municipal de Catarroja a partir de las 18 horas, constituirá el primero de los actos organizados por el consistorio con motivo del segundo aniversario de la tragedia. Esta jornada combinará el recuerdo a las víctimas y el acompañamiento a sus familias con el reconocimiento público a las numerosas personas, instituciones y organizaciones que se movilizaron para prestar ayuda a Catarroja en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.

"Dos años después de aquella tragedia, Catarroja no olvida a quienes perdimos ni a todas las personas que estuvieron a nuestro lado cuando más las necesitábamos. Este acto es, ante todo, un homenaje a las víctimas y a sus familias, pero también una manera de dar las gracias a los cientos de profesionales, voluntarios y vecinos que llegaron desde tantos lugares para ayudarnos a salir adelante. Porque en aquellos días tan difíciles, la solidaridad de todo un país fue fundamental para nuestro pueblo", manifiesta la alcaldesa, Lorena Silvent.

Con este acto, el Ayuntamiento quiere expresar su agradecimiento tanto a los profesionales que intervinieron en la emergencia como a la ciudadanía que, desde las primeras horas, participó en rescates, tareas de limpieza, distribución de alimentos, asistencia a personas afectadas y recuperación de los servicios esenciales.

La entrega de 1.300 medallas refleja la dimensión de la respuesta que se movilizó tras la dana y el alcance de la colaboración recibida desde numerosos municipios y administraciones del conjunto del estado. Durante la ceremonia se distinguirá a agentes de Policía Local, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y profesionales de los servicios de emergencia que participaron en las labores de auxilio y recuperación.

Entre los reconocimientos previstos destacan las medallas dana de carácter colectivo a las policías locales de Badajoz, Elx y València, así como condecoraciones individuales y reconocimientos institucionales a los ayuntamientos y entidades que prestaron colaboración. Se dedicará un espacio destacado a la Policía Local de Catarroja, cuyos agentes afrontaron la emergencia mientras el municipio sufría las consecuencias de las inundaciones, y a los integrantes de Protección Civil que participaron en la respuesta.

El reconocimiento institucional se extenderá a trabajadores municipales, personal de los servicios públicos, entidades sociales y personas voluntarias, cuya participación resultó fundamental para atender las necesidades de la población durante la emergencia y los primeros días de recuperación. Entre las entidades reconocidas figuran World Central Kitchen, Cáritas Catarroja, Cruz Roja Catarroja y la Asociación Ca La Mare, además de otros colectivos que colaboraron en la atención a las personas damnificadas.

La ceremonia reservará un espacio para agradecer la implicación de vecinos, y voluntarios que se desplazaron hasta Catarroja para participar en las tareas de limpieza, el reparto de suministros, la atención a las familias y la recuperación de los espacios afectados. La respuesta de una sociedad civil que desempeñó un papel decisivo en los momentos posteriores a la catástrofe.

OFRENDA FLORAL Y MINUTO DE SILENCIO

Más allá de las condecoraciones, el acto tendrá como eje central la memoria de las víctimas de la dana y el reconocimiento a sus familias, que ocuparán un lugar destacado en la ceremonia. Incluirá una ofrenda floral y un minuto de silencio en recuerdo de las personas fallecidas.

Está prevista la participación de representantes de la Associació de Víctimes DANA 29 d'Octubre 2024, la Asociación Víctimes Mortals de la DANA 29-O y la Asociación de Damnificados de l'Horta Sud, que contribuirán a situar la experiencia de las personas afectadas en el centro de la conmemoración. Entre las intervenciones previstas destaca la de Rosa Álvarez, vecina de Catarroja e hija de una víctima mortal, cuya participación aportará el testimonio de las familias que perdieron a sus seres queridos.

En definitiva, este homenaje pretende mantener viva la memoria de lo sucedido y reconocer que, dos años después, las consecuencias humanas de la catástrofe continúan formando parte de la realidad de numerosas familias del municipio.