Catarroja inicia la segunda fase de las obras del alcantarillado afectado por la dana por vía de emergencia

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROA PRESS) -

El Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) ha iniciado esta semana una nueva actuación dentro de las obras de rehabilitación del alcantarillado municipal, aprobada por la vía de emergencia, tras los graves daños ocasionados por la dana de 2024.

Los trabajos se están ejecutando en varios puntos del término municipal: las calles Emili Ferrer i Gómez (números 5 y 7), Huelva (número 12) y San Vicente Ferrer (número 3), según ha informado el consistorio en un comunicado. Las actuaciones incluyen labores de limpieza, reconstrucción y reposición del alcantarillado dañado.

En este contexto, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha señalado que esta actuación se ha aprobado "por la vía de emergencia porque afecta directamente a la seguridad y a un servicio público esencial".

Al respecto, ha subrayado que "además de reparar los daños, estamos avanzando en la reconstrucción con una clara visión de prevención y protección del municipio". La duración prevista del conjunto de los trabajos es de ocho meses desde el inicio de las obras, con posibilidad de ampliación en función de las necesidades técnicas que puedan surgir.

El presupuesto total asciende a 264.124,11 euros, financiados mediante subvenciones estatales. Esta intervención permite actuar "de forma inmediata" sobre una infraestructura básica afectada, con el objetivo de "garantizar la seguridad de la ciudadanía, asegurar el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento y reforzar la capacidad del municipio frente a futuros episodios climáticos adversos".

El Ayuntamiento continuará realizando el seguimiento de la ejecución de las obras e informará de la evolución de los trabajos conforme avancen las actuaciones.