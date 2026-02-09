Catarroja realizará un simulacro de emergencia para testar los nuevos sistemas de aviso a la población

Catarroja refuerza su preparación ante inundaciones con formaciones y un simulacro en colaboración con la UPV - AJUNTAMENT CATARROJA

VALÈNCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Catarroja (Valencia), en colaboración con la Universitat Politècnica de València (UPV), desarrollará durante este mes un programa completo de formación y prevención frente al riesgo de inundaciones, que concluirá con un simulacro de emergencia en el que se pondrán a prueba los nuevos sistemas de aviso a la población.

Esta iniciativa responde al compromiso del consistorio por reforzar la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, especialmente tras la experiencia vivida durante la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

El programa, que pone el foco en la prevención y en la implicación activa de la ciudadanía, se articula en torno a tres hitos clave. El primero de ellos tendrá lugar este martes 10, con una sesión formativa abierta a toda la ciudadanía en el salón de plenos del Ayuntamiento, centrada en la identificación de los riesgos de inundación y en las pautas de actuación antes, durante y después de una emergencia.

El próximo lunes 16 se desarrollará una formación específica dirigida a los voluntarios inscritos en el registro para ejercer como líderes locales en caso de emergencia, pues tendrán un papel clave en la orientación y apoyo a la ciudadanía.

Finalmente, el programa concluirá el miércoles 18 con la realización de un simulacro de emergencia, en el que participará el tejido comercial y empresarial, la comunidad educativa y las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Catarroja ya cuenta con nuevos sistemas de aviso a la población, como megafonía fija en distintos puntos del término municipal y el uso de drones con altavoces para situaciones de emergencia. Estas herramientas se pondrán a prueba durante el simulacro, junto a otras ya consolidadas como los bandos. El simulacro tiene un carácter preventivo y formativo, con la finalidad de reforzar la preparación colectiva y la protección de las personas frente a episodios de riesgo.

De manera paralela al desarrollo de este programa, la UPV ha impartido en los últimos meses formación específica a la comunidad educativa, a los miembros del Cecopal y al personal técnico del Ayuntamiento, con el fin de garantizar una actuación coordinada, ágil y eficaz ante posibles situaciones de emergencia.

Bajo el programa Catarroja Avança se han desarrollado durante 2025 una serie de jornadas participativas dentro de la agenda urbana de reconstrucción. Entre ellas destaca la sesión informativa desarrollada por la UPV dirigida al Cecopal y a las unidades básicas de actuación sobre autoprotección y gestión de emergencias.

Otro de los talleres estuvo dirigido al tejido empresarial local, donde se avanzó en la creación de un protocolo de actuación específico para comercios y pymes ante inundaciones. También resalta la jornada desarrollada para la comunidad educativa sobre el Plan de Actuación Municipal frente a Inundaciones (PAM-IN). Los trabajos finales y conclusiones se presentaron a la ciudadanía en un acto el mes pasado.