Catarroja vive con emoción la Fiesta de la Siega del Arroz el año de la dana y con solo un 5% de cultivo en la localidad

VALÈNCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Catarroja (Valencia) vive este domingo la tradicional Fiesta de la Siega del Arroz, en un año "muy difícil" por la dana, en un municipio donde solo se ha podido cultivar un 5 por ciento de lo que se cultivaba antes de la riada. No obstante, la alcaldesa, Lorena Silvent, ha apuntado a Europa Press Televisión, que viven con "emoción" esta jornada porque, tras lo sucedido, "es muy necesario el volver a juntarnos y a celebrar nuestros orígenes".

"Para nosotros, nuestras fiestas patronales y populares son muy emblemáticas, pero este año todavía más después de la dana, porque es muy necesario volver a juntarnos y volver a celebrar nuestros orígenes y también es una cita muy importante todo lo que tiene que ver con la gastronomía", ha explicado la primera edil.

La Denominación de Origen Arroz de Valencia celebra este domingo en Catarroja la XII Fiesta de la Siega con numerosas actividades festivas y culturales en torno al arroz y con el actor Arturo Valls como 'Segador de Honor' en esta edición.

La jornada ha comenzado con visitas al Tancat de la Pipa y al lago de la Albufera con los paseos en barca y actividades de cocina en directo. La Fiesta de la Siega se ha tenido que "adaptar" este año, de manera que el arroz saldrá en barca de las parcelas donde sí se ha podido cultivar. Entonces los agricultores harán la tradicional 'trillaora', y después se entregará el premio del Segador de Honor.

La localidad, que ayer celebró su Concurso Internacional de Allipebre, quiere con esta fiesta "poner en valor la importancia de un cultivo tan nuestro" y en el que este año "nos hemos tenido que adaptar" por la dana, ha indicado Silvent, quien ha añadido que, por ese motivo, "era muy importante continuar apostando por la Denominación de Origen Arroz de Valencia y han vuelto elegir Catarroja para esta fiesta".

Silvent ha detallado que la mayor parte de los agricultores "viven en la zona histórica del municipio", --una de las localidades de la 'zona cero' de la dana--, por lo que también sus casas se han sido afectadas y dañadas. "Ha habido que movilizarnos para reconstruir. Primero se reconstruyó toda la parte del barranco, que por la parte de Catarroja es donde se rompió todas las acequias, y eso ha hecho imposible que en el mes de abril o mayo se pudiese cultivar", ha expuesto la alcaldesa.

CON VISTAS A 2026

A través del Ministerio de Agricultura, los agricultores recibirán este año una subvención para reducir "al mínimo" el impacto económico sufrido, pero para 2026 "se quiere que se vuelva a cultivar y por eso ahora se están haciendo todas las tareas de limpieza y también de recuperar las cotas porque, por el sistema de regadío, es necesario que cada una tenga una pendiente. Así que volveremos a ver el arroz el año que viene en toda la marjal de Catarroja", ha prometido la alcaldesa.

Silvent ha puntualizado que esa es la previsión porque los trabajos "avanzan a buen ritmo", si bien ha admitido que son "muy difíciles", primero porque las maquinarias "tienen que entrar en parcelas pequeñas", pero también porque muchas de las tareas de limpieza "son manuales para eliminar también esos microplásticos y tal vez haya que hacer también alguna aportación de arena". "Pero para el año que viene se prevé que todo podrá ser según el ciclo natural", ha avanzado.

"Siento emoción y siento que el pueblo ha vuelto a hacer lo que hicimos en su momento. La fuerza del pueblo hizo que en los peores momentos estuviésemos unidos y ahora volvemos a estar unidos mirando con esperanza y dando las gracias a toda la gente que nos ayudó, instituciones, empresas... y por eso también queremos invitarles a que vengan; ya que vieron lo peor de nuestro pueblo, que puedan también disfrutar de nuestra cultura", ha expresado.

"PRIVILEGIO"

El Segador de Honor, Arturo Valls, ha afirmado a Europa Press Televisión que es una reconocimiento "que no se puede explicar" y ha destacado que es "un privilegio formar parte y ser conocedor de las tradiciones más ancestrales de Valencia, sobre todo, para hablar con propiedad cuando uno luego hace paellas en Madrid: hablar con conocimiento de causa y tener la información adecuada".

El actor ha reconocido que los valencianos "somos bastante radicales hablando y defendiendo la paella", por lo que "cuanto más uno sepa de las tradiciones y de la cultura valenciana, mejor". Valls, que no se atreve a cocinar en este acto, ha recalcado que los campos no se han podido segar porque "estaban maltrechos por culpa de la dana", aunque en todo caso ha querido subrayar que esta fiesta es "pura tradición".

"Aquí, nace todo; además, mola explicar la idea de la paella como jornada: no es un plato que se cocina; la paella del domingo era el domingo: todo el día trabajando para cocinar, congregar gente, esa sobremesa... Eso es lo que he visto, he vivido y lo que quiero seguir haciendo en casa", ha dicho, y ha resumido lo que, a su juicio, es la paella para él: "Es la vida, la alegría, es compartir, es ilusión, es, bueno, eso, la vida".