El CCCC abre al público como lugar de encuentro y aprendizaje con el Programa de Educación y Mediación 2025/26

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), en colaboración con el colectivo Pedagogías Invisibles, ha diseñado un amplio programa de actividades educativas y de mediación en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) para el curso 2025/26 a través del Programa de Educación y Mediación.

El Centre del Carme se abre a todos los públicos a través de visitas escolares, recorridos dialogados para el público adulto y familiar, talleres para bebés, laboratorios creativos y grupos de encuentro dirigidos a diferentes colectivos como son los jóvenes, las personas mayores o las que las que tienen alguna discapacidad cognitiva y la creación del Cor del Came, cuyo plazo de inscripción está abierto, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

El programa de mediación del CCCC abarca horarios de mañana y de tarde, de martes a domingo, lo que convierte al museo en un espacio "vivo" y "activo".

El director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, ha afirmado que "este programa de educación y mediación, que responde a la labor pedagógica y divulgativa del Consorci de Museus, va más allá de acercar al espectador o a los escolares a las exposiciones y la narrativa propia del Centre del Carme, sino que quiere convertir el museo en un espacio de encuentro y aprendizaje colectivo dirigido a todos los públicos".

Las actividades dirigidas al público general invitan a recorrer el Centre del Carme de una forma "diferente" y "participativa". Entre las novedades destaca 'Blanco mineral', enmarcada en la muestra 'Common Ground', de Keke Vilabelda. El taller familiar propone los sábados por la tarde experimentar con la sal desde una perspectiva artística y ecológica. La exposición sirve también de escenario para la nueva actividad dirigida a familias con bebés de 0 a 3 años, 'Bajo mis pies, ¡el mundo al revés!'.

Para este público de primera infancia y tras el "éxito" de otras ediciones, 'Mus'n'babies', ofrece una experiencia artística y multisensorial que une música, museo y bebé.

De martes a domingo, 'Visitas dialogadas' ofrece al público adulto acompañamiento para conocer las diferentes exposiciones del CCCC; mientras que los fines de semana, 'Escuchar y caminar' invita a explorar los diversos espacios del antiguo convento del Carmen, a través de un "original" recorrido sonoro inspirado en el arte contemporáneo.

Todas las tardes el Centre del Carme abre su 'Sala de estar' a todos los públicos. Un espacio pedagógico y lúdico que aglutina tres talleres creativos, diseñados para "fomentar la reflexión crítica y la experimentación artística en pequeños grupos", que se reúnen semanalmente o cada 15 días.

NOVEDAD

Como novedad esta temporada, 'Lo que no se come' introduce procesos artísticos como la instalación o la performance para "indagar de manera creativa acerca de la comida y la cocina como vínculo social y afectivo".

El 'Taller de creación textil' invita a participar de la creación de una pieza artística colectiva con aguja e hilo, mientras que 'Esto no es un club de lectura' es un espacio de experimentación en torno al texto, párrafos sueltos, incluso anuncios publicitarios.

La programación dirigida a diferentes colectivos integra: a los jóvenes en 'Contra.lab', grupo de encuentro semanal en torno a las prácticas de mediación artística y educativa; y a los más mayores en 'Lo que no se ve', ciclo de encuentros donde explorar los recuerdos, los sentimientos y lo que no se ve, pero se siente y se escucha.

Con el objetivo de crear un entorno inclusivo, el CCCC propone actividades dirigidas a las personas con discapacidad intelectual, a través del trabajo con los talleres ocupacionales.

El nuevo taller 'De lo que se come se alimenta' ofrece un acercamiento a la alimentación consciente a través de la degustación pausada, para "aprender a coger, observar, oler y saborear los alimentos". Y pensando en fomentar su autoestima, el taller 'Así de fácil' les forma en mediación a través de la metodología 'Art Thinking', para materializar sus conocimientos con experiencias reales ante el público.

Tomando como punto de partida la exposición 'Alçar el vol junts', de Pedro Mecinas, y el lenguaje como hilo conductor, los programas educativos del Centre del Carme para este trimestre acercan al público escolar al mundo animal y vegetal a través de la investigación sobre cómo se relacionan los pájaros entre sí.

En 'No hay dos pájaros iguales', los niños de etapa Infantil se convertirán por un día en aves que, siendo cada una distinta, son capaces de alzar el vuelo juntas creando una coreografía al unísono.

Para el alumnado de Primaria y Secundaria, 'Alas y plumas' propone un taller creativo para descubrir las diferentes aves que habitan el territorio, sus cantos, sus migraciones y sus nidos. De esta manera, crearán un archivo de aves de la Comunitat Valenciana, "tejiendo puentes entre lo humano y lo animal, acercándose a estas aves que antes veían como algo ajeno".

El programa completo, de inscripción gratuita, puede consultarse en la web del CCCC.