El CCCC acerca el universo personal y creativo de MacDiego con la presentación del libro 'La vida a cara o cruz'

El diseñador MacDiego - GVA

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acerca el universo personal y creativo del diseñador y divulgador cultural valenciano, MacDiego, a través de su peculiar sentido del humor como articulista en el marco del ciclo 'Arte y Pensamiento'.

Así, el espacio cultural acogerá el próximo 29 de octubre, a las 18.30 horas, la presentación del libro 'La vida a cara o cruz', un recopilatorio de sus artículos de opinión publicados en el diario digital Valencia Plaza durante los últimos años.

Durante el encuentro, la historiadora del Arte y directora del ciclo, Catalina Martín Lloris, conversará con MacDiego sobre el humor como uno de los lenguajes más característicos de la cultura contemporánea y su capacidad para abordar las grandes cuestiones de la condición humana.

"La ironía, la provocación y el absurdo, tan presentes en el arte y el diseño contemporáneos, servirán como punto de partida para reflexionar sobre cómo el humor, a través del arte, nos permite acercarnos, desde una perspectiva diferente, a experiencias universales como el amor, el azar o la muerte", ha asegurado Martín Lloris.

MacDiego (València, 1963), nombre artístico de Diego Ruiz de la Torre Gómez de Barreda, es diseñador gráfico, editor, escritor, comisario de exposiciones y divulgador cultural. Con más de cuatro décadas de trayectoria, es una de las figuras reconocibles del diseño gráfico y de la cultura visual valenciana, especialmente por su trabajo en el ámbito del cómic, la ilustración y la comunicación gráfica.

Comenzó su trayectoria profesional en 1982 en el Col·lectiu Voramar y fundó su propio estudio de diseño en 1991. Ha desarrollado campañas gráficas para instituciones y empresas.

Su vinculación con el mundo del cómic ha sido constante. Participó en la creación de la editorial Joputa, origen de Edicions de Ponent, y en la puesta en marcha de La Guillotina, una galería dedicada a originales de cómic. También presidió la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana entre 2000 y 2004.

Una parte especialmente destacada de su actividad es el comisariado de exposiciones, entre las que figuran 'Paco Roca, dibujante ambulante', 'Stop Motion Don't Stop', 'Los surcos del azar. Diario de ruta de Paco Roca' y, recientemente, la exposición dedicada a Paco Camallonga en el Centre del Carme, en 2026.

Ha colaborado durante años en tertulias radiofónicas valencianas y es autor de dos libros de marcado carácter personal: 'La vida es corta, ¡desperdíciala!' (2019) y 'La vida a cara o cruz' (Ediciones Transhumantes, 2026).

CREATIVIDAD GRÁFICA Y PROVOCACIÓN

Su trayectoria se caracteriza por una combinación de creatividad gráfica, provocación, ironía y humor, recursos que utiliza para cuestionar convenciones y abordar asuntos sociales y personales desde perspectivas poco habituales.

Sus artículos periodísticos destilan grandes dosis de ironía que definen a MacDiego como un provocador vocacional y polemista por instinto.