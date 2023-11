El CCCC muestra por primera vez la nueva etapa creativa de Juan Olivares

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acoge hasta el 25 de febrero la exposición 'When the Process Becomes a Painting', que muestra por primera vez la nueva etapa creativa del artista valenciano Juan Olivares, centrada en el proceso creativo de sus pinturas.

La muestra, organizada y producida por el Consorci de Museus, se puede visitar en la sala 1 del CCCC y está comisariada por el director del Consorci de Museus y del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.

La propuesta reúne una selección de pinturas de gran formato, así como cartones y objetos que remiten a todo el proceso pictórico, incluyendo imprimaciones, listones de remover la pintura y paletas, así como toda la documentación que ha acompañado al artista a la hora de elaborar una pintura, según ha detallado el CCCC en un comunicado.

Juan Olivares ha señalado que "la pintura está muy cerca de lo que acontece, del fluir permanente de las cosas". "Pintar es un modo de experimentar y hacer continuo que nos ayuda a conocernos", ha destacado.

"Si centramos nuestra atención en el proceso pictórico, hay muchos elementos que son pintura por ellos mismos. La preparación de una imprimación, la elección del soporte, la paleta, los descartes y los restos", ha asegurado el artista

Por su parte, José Luis Pérez Pont ha señalado que "los últimos trabajos de Juan Olivares son el reflejo de la evolución de su trayectoria artística, despojándose de capas para dejar a la vista el valor de lo esencial".

"Disfrutar del proceso es un ejercicio que nos invita a rebelarnos ante la tiranía finalista que domina nuestra realidad, de la misma forma que el artista ha hecho que el proceso se convierta en la obra, logrando que el trayecto sea nuestro destino", ha añadido Pérez Pont.

Desde la segunda residencia realizada en Shanghai en el año 2019 y el primer simposio en la ciudad austriaca de Austria del 2021, Juan Olivares ha vivido un periodo de reflexión que le ha hecho replantearse la investigación y la práctica pictórica que venía realizando. Desde entonces su trabajo se centra más en el propio proceso pictórico que en la búsqueda de una 'pintura acabada'.

La evolución personal de su práctica artística y las influencias de una revisión a los movimientos del Accionismo Vienés y Fluxus han cambiado su modo de ver y hacer, siendo esta la primera vez que Olivares presenta al público su nueva etapa creativa.

A lo largo del proceso pictórico, hay un elemento que determina y concentra todo el proceso: la paleta, que acumula incesantemente mezclas y búsquedas, y permite adivinar las huellas de ese proceso.

En este sentido, las nuevas pinturas de Juan Olivares son contenedores de experiencias y búsquedas de pequeñas revelaciones por medio de las mezclas. La pintura es el proceso.

JUAN OLIVARES

Juan Olivares (Catarroja 1973) es licenciado en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de la Universitat Politècnica de València, realizando su último año de carrera en Bruselas en L*École Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos galardones y becas, y ha realizado residencias artísticas en París, Roma, Nueva York o Shanghai, ciudad que se ha convertido en uno de sus referentes y donde realiza parte de su investigación plástica.

En sus veintidós años de trayectoria profesional ha realizado más de veinte exposiciones individuales en diferentes galerías de arte contemporáneo en ciudades como Nueva York, Bruselas, Ginebra, París y Roma.