El CCCC presenta 'jauría', la primera muestra en España de la artísta valenciana Yolanda Benalba

El Centre del Carme presenta ‘jauría’, la primera muestra en España de Yolanda Benalba en la que se estudia la voz humana y el poder de la colectividad - GVA

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha presentado 'jauría', la primera exposición en España de la artista valenciana Yolanda Benalba, un estudio sobre la voz humana y el poder de la colectividad.

La muestra, que se podrá ver hasta el 21 de junio en la Sala 1 del CCCC, ha sido presentada este jueves por el director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) Nicolás Bugeda, y por la artista, Yolanda Benalba, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Bugeda ha explicado que, además de ser la primera muestra de Benalba en España, tras trabajar durante diez años en México, "esta exposición es para la artista el inicio de una nueva metodología de trabajo más expositiva ya que viene de la performance en directo". "En esa ocasión la performance se hace presente a través de una videoinstalación que envuelve al visitante", ha apuntado.

Además, el director del CMCV ha incidido en "la importancia del apoyo a la creación joven a través de esta exposición que acerca nuevas formas de expresión, en este caso, a través del sonido, la escenografía, la 'performance' o la videocreación y que pone en el centro la importancia de los afectos y la colectividad".

La exposición parte de la pregunta '¿Qué pasa en el cuerpo cuando la voz no alcanza a contar lo que dolió?'; así, 'jauría' es un "viaje emocional" que nace de una investigación sobre la voz humana y el lenguaje de los cánidos --especialmente del lobo ibérico ('canis lupus signatus')--.

La artista se acerca al trauma, a sus huellas emocionales y al tránsito incómodo hacia la sanación. Junto a Elena Doménech Lorente, Benalba compone una partitura experimental performativa donde el lenguaje se despoja de lo humano para volverse un gesto que acompasa la vocería del lobo.

'PERFORMANCE' EN DIRECTO

'jauria' toma forma en una videocreación que sitúa al espectador en la escena de una 'performance' en directo y en una instalación titulada 'Las entrañas de jauría' en la que transitar por las entrañas de la obra, dentro y fuera de una jaula.

Según la artista, "la exposición se presenta como un refugio, un hogar al que ir, pero también es un lugar expuesto público donde las mujeres y las personas disidentes tomamos cuerpo y somos vistas".

También ha expresado que la muestra es el "lugar futurible que deseamos donde ya no hay trauma físico, ya no existe la rabia feminista porque ya no hace falta estar en modo supervivencia, ya no existe el miedo". "Ese lugar al que deseamos llegar está ya en el presente, lo hemos creado para sanar de forma colectiva", ha agregado.

Benalva entiende la práctica artística "como un proceso de vinculación y de afectación, de relacionarnos y cuidarnos entre el grupo". "Hay una traducción de eso en el espacio expositivo en el que trato de compartiros esos vínculos afectivos que tenemos entre nosotras", ha apuntado.

LAS ENTRAÑAS DE 'JAURÍA'

Junto a la video-'performance', la instalación 'Las entrañas de jauría' contiene documentos archivísticos de los procesos afectivos, de creación e investigación de la pieza que comenzó a gestarse en diciembre de 2022.

La instalación a modo de jaula de lobos reúne registros sonoros, citas de la literatura crítica en la que se ha basado la investigación, fotografías y el vestuario de la 'performance' en la que participaron trece personas.